Baile de sábado por la noche: Dancing Mood la rompió en El Griego

Más de diez músicos en escena, invitados, un anfiteatro que cumplió el aforo y desbordó entusiasmo y el clima qué aguantó las ganas de arruinarlo todo. ¿Qué más se le puede pedir a un show de sábado por la noche -fría- en El Griego? En su regreso a Córdoba Dancing Mood descolló con clásicos y composiciones nuevas, algunas creadas en pandemia, y revalidó un romance con el público que se remonta a dos décadas atrás, cuando en Casa Babylon hicieron su primer show fuera de la ciudad de Buenos Aires. “Siempre nos recibieron con la mejor” destacó, sin tribunearla, el frontman Hugo Lobo, que con su trompeta sabe animar las canciones de cancha desde la tribuna de Atlanta.

La orquesta liderada por el multiintrumentista brindó un espectáculo de hora y media a puro baile non stop. Formación rockera de bajo, batería, guitarra, armónica y teclados para que se luzcan los vientos de todo tipo y color, bajo la tutela de un Lobo que además de estilo tiene carisma. No es poco: se complementa con Pety, de Riddim, en el clásico ska “Enjoy Yourself” de Prince Buster y en “Chatti Chatti”, y hasta desgrana “con mucho respeto” una bella versión de “Adiós Nonino”, de Piazolla.

“Non stop”, “You are the one”, “Los Abuelos” y “You`re so delightfull”, entre otras composiciones, marcaron un show largamente celebrado por un público que se quedó con más ganas de mover la patita al ritmo de la banda.

Bandas locales, presentes

Nota saludable de la producción: el espacio para bandas locales que no desentonaron. Abuela Chanta, con su rock balcánico "made in Villa Carlos Paz", y los Perro Flaco Rock (de Villa Allende) fueron una buena previa para el show más esperado de la noche.

