Ajustazo: Fabricaciones Militares lanzó retiros y jubilaciones anticipadas para reducir 20% de personal

En el marco del ajuste indiscriminado que viene llevando a cabo el Gobierno de Javier Milei en todas las esferas y dependencias del Estado, la empresa estatal Fabricaciones Militares lanzó un programa de ajuste para reducir en un 20% la cantidad de trabajadores, en sus unidades ubicadas en Río Tercero y Villa María, en Córdoba, a través de retiros y jubilaciones anticipadas.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el achique busca terminar con 288 puestos de trabajo mediante esta vía, algo rechazado por el gremio, es por este motivo que la Junta Interna de ATE se declaró en alerta.

"Desde la Junta Interna de FMPEVM queremos informar a las y los compañeros de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, sobre nuestra profunda intranquilidad con respecto al Programa de Jubilación Anticipada (PJA) y el Programa de Egreso Consensuado que se está ofreciendo a trabajadores de nuestra fábrica por parte de FMSE", indicaron desde FMPEVM a través de un comunicado.

Y agregaron: "Ante esto bregamos a la unidad y la acción. A un claro posicionamiento público y político en defensa de FM, de parte de instituciones, Poder Legislativo, Político y Ejecutivo, para que no permitamos este retroceso que solo perjudicará a las y los trabajadores y la comunidad en general".

"Tras escuchar atentamente a las y los compañeros en la asamblea realizada en el día de la fecha, la Junta Interna de FMPEVM ha tomado una posición indeclinable: Proteger los puestos de trabajo y pronunciarse en contra de tal ofrecimiento, ya que los mismos son, despidos encubiertos. Observamos con preocupación que desde el Gobierno Nacional se intentan aplicar medidas de ajustes sobre las y los trabajadores, con disminución de personal y un posible inicio de desmantelamiento de nuestra empresa estatal. Nos preocupa profundamente el posible desguace, con miras a una futura venta a manos de negocios privados, tal como se expresa en el DNU 70 2023 y la Actualizada Ley de Bases", completa el escrito.

Por su parte, Jonathan Cruzeño, secretario general de la Junta Interna de Fábrica Militar Villa María, señaló que pregonarán por proteger cada puesto de trabajo y denunció que el programa de la empresa estatal solo incluye despidos encubiertos.

"No se le está brindando ningún tipo de beneficio a los trabajadores. Estamos trabajando para evitar el desmantelamiento de Fábrica Militar, de nuestra Fábrica Militar. Creemos que no hay necesidad ni urgencia actualmente de ajustar sobre los trabajadores. También creemos y necesitamos que instituciones, del poder legislativo y ejecutivo se pronuncien a favor de fabricaciones militares y a favor de los trabajadores para no permitir este retroceso", explicó Cruzeño.