Javier Milei participó este sábado en el Chaco en la inauguración del templo "Portal del Cielo" junto al pastor Jorge Ledesma en un masivo acto evangélico, donde buscó extremizar su discurso, mezclando frases religiosas con conceptos ideológicos, para sí atacar con behemencia a la izquierda, al Estado, a la justicia social y, obviamente, al peronismo.

De esta manera, apuntó contra el concepto de justicia social asegurando que es un pecado capital.

“Ese (la justicia social) es uno de los virus que le han metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento a cada una de las personas. ¿Y en el fondo, de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica, es decir, es la envidia disfrazada de algo bienpensante, pero no deja de ser un pecado capital, como diría en algún momento Thomas Sowell. También, ¿desde cuando la envidia dejó de ser un pecado capital, para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras", lanzó.

Y siguió: “La izquierda, por su naturaleza anticapitalista, ha tergiversado los valores y principios judeocristianos que hicieron grande a Occidente en su moral retorcida, que es una distorsión de la moral sobre la cual la civilización fue construida, ha invertido el orden de los factores que conducen a la prosperidad”, apuntó Milei en el inicio de sus presentación.

El Estado es el diablo

Milei dio rienda suelta a su imaginación y voilvió sobre la idea de que “el Estado es la representación del Maligno en la Tierra” y expresó: “La ideología del Estado omnipresente propone al Estado como una suerte de Dios que puede traer el paraíso a la vida terrenal si le rindiéramos pleitesía”.

"Cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria”, dijo.