El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó la condena de la Corte Suprema contra la ex presidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad y detectó irregularidades en la sentencia a seis años de cárcel y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos.

“La condena de inhabilitación perpetua no es coincidente con la pena privativa de la libertad. Si analizás el caso (Marine) Le Pen o el propio caso de (Jair) Bolsonaro, la inhabilitación, que es una pena complementaria, no puede ser más alta que la propia pena privativa de la libertad”, planteó en una entrevista periodística.

En la misma línea, amplió: “Estos son los debates que el mundo jurídico no analiza y nadie menciona. Está agotada la línea interna, puede haber algún camino hacia la Interamericana, pero lo que quiero decir es que el tema es político y significa que el liderazgo más fuerte, más contundente, aún en declinación, que es el del peronismo, está preso. Es un dato que también empieza a tener repercusiones en el plano de la política argentina”.

Asimismo, se preguntó: “¿Cómo va a derivar esto? Bueno, no soy adivino, lo que digo es que no hay que dejar de mirarlo y analizarlo, porque esto también endurece los términos de la relación en el Congreso”.

“Eso también ha aumentado el nivel de conflicto y de confrontación por parte de los diputados de Unión por la Patria. Es un dato que se agrega a también un marco de virulencia por parte del Presidente, no solamente dirigido hacia políticos opositores, economistas, sino también fuertemente al periodismo, y eso tampoco ayuda al sistema, a la democracia, a la paz social, me parece que no es bueno”, desarrolló el legislador.

En otro pasaje de la entrevista, Pichetto cuestionó la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei al exponer que el orden fiscal “no puede ser la única bandera” del Poder Ejecutivo. Además, pidió que el mandatario convoque al diálogo nacional.

“Nunca ha habido un buen relacionamiento y un buen trato hacia el Congreso por parte del Ejecutivo”, denunció al tiempo que pidió que la administración libertaria calcule el impacto de un nuevo aumento a jubilados y mejore los ingresos del sector.

Por su parte, expresó: “Está el tema de las universidades, que no ha habido todavía una respuesta adecuada, está el tema del Garrahan, que me parece que el Gobierno está metido en una disputa que no tiene ningún sentido”.

“Son temas que habría que abrir un poco el corazón y también analizarlos con un poquito más de inteligencia política para dar respuestas medianamente razonables y adecuadas para evitar también el nivel de conflictividad que puede traer aparejado el tratamiento de esos temas en el Congreso”, aseveró.

Ante el fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que le ordenó al país entregar el 51% del total de las acciones de “clase D” para saldar una indemnización por US$ 16,1 mil millones, Pichetto postuló que el problema radica en “no haber abordado la estatización del 25% del empresario nacional, que se presumía en el Congreso”.

Para el diputado, “las circunstancias históricas siempre hay que mirarlas en perspectiva y tampoco hay que construir el discurso del acreedor internacional”.

“Estábamos convencidos de que se iba a incorporar al 51% del modelo del Estado con un empresario argentino, pero lamentablemente esto derivó en un juicio”, expuso, y concluyó: “Me parece que habría que ratificar desde el Congreso en un plano de unidad y de defensa del interés nacional, una posición uniforme de decir que este activo no puede ser la materia que venga a ejecutar la deuda. Nadie va a votar acá ni le va a dar los dos tercios para que las acciones puedan ser entregadas”.

Fuente: NA