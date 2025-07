FUNAM y el Campus Córdoba de los Premiados con el Nobel Alternativo informaron que el biólogo ambientalista Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith presentaron Recurso de Reposición a la Justicia para que la acción judicial en defensa del árbol tricentenario pueda proseguir.

Ambas instituciones coincidieron en señalar que “los caminos judiciales que estaban cerrados ahora volvieron a abrirse”.

En el marco de la defensa del quebracho blanco, que resiste estoicamente y con mucho sufrimiento el embate de una obra pública hecha sin evaluación de impacto ambiental y sin audiencia pública, ambos profesionales presentaron este jueves, 3 de julio de 2025, un Recurso en contra de la Resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tercera Nominación.

Pese a la gravedad y urgencia de lo que estaba en juego, un quebracho que es ícono natural y cultural de la provincia, la Cámara se había limitado a hacer una “simple exhortación” a la Municipalidad de Villa Allende.



“Necesitamos persuadir al tribunal de que la vida del árbol con 283 años de edad está en serio riesgo y que es urgente que se tomen medidas que involucren a todas las partes. Este es un rol fundamentalísimo de los jueces en materia ambiental, pues tienen la posibilidad de marcar una línea, por encima de la cual el quebracho está a salvo, y por debajo de la cual su vida corre peligro. Detrás de ese objetivo se enderezó la petición que realizamos hoy muy temprano”, subrayó Juan Smith.



Ante la medida cautelar “in extremis” que habían presentado ambos profesionales el 30 de junio pasado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tercera Nominación no les dio la participación que prevé la ley, se limitó a hacer una tibia exhortación a la Municipalidad de Villa Allende, y no otorgó una tutela anticipada. “Esto motivó nuestra medida de reposición”, indicaron.



Gracias a la innovadora ventana judicial abierta por Montenegro y Smith, también pudieron apelar quienes habían presentado la primera acción de amparo, y que no la habían apelado.



“Lo importante, indicó Montenegro, es que ahora la acción judicial prosigue y goza de buena salud. La justicia dispondrá por lo tanto de elementos contundentes, que echan por tierra los falsos argumentos presentados por Caminos de las Sierras y la Municipalidad de Villa Allende, que solo apuntaban a sacarse de encima el quebracho blanco, para seguir adelante con la obra vial”.



Carta Abierta con un ultimátum para que se proteja el quebracho



El Dr. Raúl Montenegro, que recibió el premio Nobel Alternativo en Suecia, en 2004, calificó de “valiosa, necesaria y técnicamente impecable” la Carta Abierta dirigida por el Acampe y los Vecinos Autoconvocados a los funcionarios y empresas “responsables de dañar impunemente al quebracho blanco, cuando pudo hacerse una traza vial que lo conservara en su lugar”. La carta es dirigida al gobernador Martin Llaryora, a la Ministra Victoria Flores, al Ministro Fabián López, al Intendente de Villa Allende Pablo Cornet, al presidente de Caminos de las Sierras Julio Bañuelos y al presidente de la empresa constructora Federico e Hijos SA, Pablo Federico.



“Lo que hicieron con el quebracho blanco de 283 años es una vergüenza y una falta de respeto para la naturaleza y la sociedad. Se une a otra barbaridad ambiental, la decidida pavimentación de la ruta E 64 que partirá en dos la Reserva Natural de la Defensa La Calera, último bastión de biodiversidad que queda en cercanía de la ciudad de Córdoba. Otra vez la involucrada es Caminos de las Sierras y por lo tanto, el gobierno de Córdoba. Gracias a la ley 10.830, cuya inconstitucionalidad ha sido denunciada judicialmente, y está bajo análisis en el Tribunal Superior de Justicia, el gobierno provincial y otras jurisdicciones pueden decidir obras sin necesidad de estudios de impacto ambiental, y sin audiencia pública”, agregó.



La Carta Abierta “está siendo entregada a los expertos invitados a la Reunión Internacional sobre el Clima que organizó el gobierno de Córdoba en el complejo Ferial. Pero también le llegarán copias a instituciones de financiamiento internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID y BID Invest), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Kuwait Fund for Arab Development, y el Banco Mundial. Es hipócrita que el gobernador Martín Llaryora haya hablado de deforestación en el discurso inaugural de la reunión, sin asumir su propia responsabilidad en la continua pérdida de biodiversidad nativa. El caso emblemático del quebracho blanco, la proyectada pavimentación de la ruta E 64, los desmontes que continúan y los incendios anuales, delatan la ineptitud de la gestión ambiental de Martín Llaryora y del anterior gobernador para mitigar el cambio climático global. Hay un exceso de palabras y de pintura verde”, sostuvo Montenegro.



Con referencia a la “cumbre” desarrollada estos días en el complejo Ferial, Montenegro indicó que en realidad “fue una cumbrecita organizada por la provincia para mostrar una gestión ambiental que hace agua por todos lados. Córdoba es una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina. Nos queda menos del 3% de bosque nativo cerrado, las cuencas hídricas siguen sin ser manejadas, y seguimos siendo el basurero tóxico de Argentina, pues Córdoba es una de las 5 provincias que todavía permite el ingreso de residuos peligrosos procedentes de cualquier lugar del país. La conferencia, manejada más como un show, no tuvo nada que ver con la mecánica con la que funcionan verdaderamente las conferencias internacionales sobre cambio climático global, como la COP 30 a realizarse en Brasil.”



Montenegro rescató sin embargo “la excelente iniciativa del gobernador Martín Llaryora para unir la voluntad de varios gobernadores contra el negacionismo del cambio climático global que promueve, peligrosamente, el presidente Javier Milei. Aplaudo esta iniciativa. Pero, reitero, no es coherente con la gestión ambiental de Martín Llaryora y Victoria Flores. Si no lograron detener el daño que se estaba haciendo a un solo árbol de quebracho blanco, y continúan proyectando obras que destruyen biodiversidades únicas, sigue dominando el uso de la pintura verde”.