Una postal de cada invierno, el sistema de gas natural flaquea por el aumento del consumo. La consecuencia: corte de suministro para estaciones de GNC e industrias, dosificación del gas para centrales termoeléctricas e interrupción de exportaciones. El diagnóstico: falta de planificación y obras de infraestructura. Es lo que se vivió en la última semana cuando la red de gas trabajó bajo estrés por el incremento del frío (o bajas temperaturas, acordes a esta época del año), dando lugar a lo que algunos llaman la peor crisis de abastecimiento desde el 2007.

Fuentes del sector energético sostienen que al aumento de la demanda de los hogares se le sumó otro factor que dificultó el normal abastecimiento, la disminución de la producción de gas. Ocurre que las compañías que operan en la cuenca neuquina inyectaron en la semana de mayor consumo menos combustible fósil que la semana pasada. Esto disminuyó el flujo del gas y conjunto a la falta de plantas compresoras operativas dio por resultado la caída de la presión en los ductos con cortes en el servicio que afectaron, incluso, a zonas residenciales.

En Córdoba, además del corte del suministro en las estaciones de GNC que comenzó el miércoles y se extendió hasta el viernes, muchas industrias vieron afectada su actividad. Algunas vieron disminuida su capacidad logística por el inconveniente de mover los fletes con nafta, mientras que en otros casos impactó al interior de la unidad productiva. De acuerdo a relevamientos realizados por la cámara de metalúrgicos a los que pudimos acceder, el 85% de las empresas consultadas no tuvo problemas porque no utilizan gas en su proceso productivo; pero el resto, las que demandan gas tuvieron cortes en suministro con parálisis total de la actividad.

Las consecuencias de prescindir de la obra pública y la planificación estratégica

"Nunca volverá a haber faltante de gas en la Argentina. Alcanzará en demasía para nuestro país y también para exportar. Nunca volverá a haber déficit energético en la Argentina. Al menos nunca mientras no nos desviemos del camino de la libertad", decía el líder anarcolibertario, hace ya casi un año, desde Santiago en la conmemoración del primer trillón de pies cúbicos de gas exportados a Chile. Al poco tiempo de anunciar una actualización de la tarifa de gas que encareció el servicio en el país.

¿Qué fue lo que pasó, Argentina abandonó “el camino de la libertad”? Contrariamente, el problema radica -para cualquier fuente seria del sector- en la falta de planificación, políticas de Estado y obras de infraestructura, muchas de las cuales no están en la agenda del sector privado. Para la explotación plena del sector hidrocarburífero en general se requiere de infraestructura para aprovisionamiento, en materia de rutas, tendido eléctrico, trenes, etc. Además, de una coordinación con los eventuales compradores de la región (Brasil y Bolivia) y buscar demanda afuera, habilidades que este gobierno ha demostrado carecer.

“La gestión de energía es muy endeble”

Al ser consultado por LNM, Diego Roger, director del Instituto Argentino para la Transición Energética, explicó que no hubo previsión frente a la sabida suba de la demanda de julio. “Tiene una complejidad bastante grande la gestión del sistema, no es: oferta y demanda, y el mercado se acomoda. Más bien es todo lo contrario y la gestión de energía es muy endeble”.

Los picos de consumo deben ser gestionados con planificación, logística y obras para no llegar al límite de afectar el suministro del flujo. Cuando la demanda da un salto, el sistema tiene que acompasarse, explicó el experto. Ahora bien, dado que el pozo de donde se extrae el gas tiene una dinámica constante, para abastecer al pico de demanda se tiene que inyectar más gas al sistema. Esto puede hacerse mediante plantas de almacenamiento que reserven el combustible para momentos críticos o con importación (vía Bolivia o plantas regasificadoras).

Si no hay sistemas de almacenamiento en pozos, otra forma de almacenar es metiendo más presión al gasoducto. Para lo cual se requiere meter más gas en el sistema del que se retira en momentos de bajo consumo. Para hacerlo tienen que darse dos factores, planificación y estaciones compresoras. Dos aspectos en donde el gobierno flaquea.

"No estás preparado estructuralmente pára el pico"

“Vos no tenés las plantas compresoras terminadas ni se completó el tramo Salliqueló-San Gerónimo que dotaría de más volumen al sistema para almacenar y gestionar picos. Tampoco tenés el gas de Bolivia. Entonces con lo que te está viniendo del sur hay que abastecer todo. Conclusión, no estás preparado estructuralmente para el pico”. Tampoco la solución está en más explotaciones en pozo explicó Roger, ex funcionario de la Secretaría de Energía, porque “después cuando pasó el pico de consumo ¿qué haces? No podés cerrarlo porque perdés la inversión. No funciona así”, destacó.

No es regulable la producción del pozo. Lo que sí puede regularse es la presión del gas al interior de los gasoductos, importar gas licuado para regasificarlo y meterlo en el sistema por Bahía Blanca y Escobar y bajar consumos dejando de abastecer a las centrales termoeléctricas. Ahora bien, para este último punto el gas tiene que ser trocado por gasoil importado ya que si las centrales bajan su actividad se corre riesgo de que se resienta la generación eléctrica, explicada en un 55% por ese tipo de centrales.

Hacer de Vaca Muerta una nueva Pampa Húmeda, solo un deseo

El equipo económico del gobierno destaca al sector energético como la perla de la economía libertaria. Al punto que en más de una oportunidad explicaron que el endeudamiento en dólares actual se saldará con los dólares de las futuras exportaciones hidrocarburíferas. Sin embargo, está a las claras que, por el lado del gas, Argentina está lejos de ser un actor destacado. Mientras que, por el lado del crudo, si bien bajaron considerablemente las importaciones, las exportaciones están amesetadas a valores del 2023.