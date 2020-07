Schiaretti: “No son épocas de hacer reuniones de entre 30 o 40 amigos”

“Hay que entender que no podemos tener reuniones con amigos, salvo que sea en lugares públicos", dijo el Gobernador. - Foto: archivo

El gobernador Juan Schiaretti pidió a la población que evite las reuniones de más de 10 personas. “No son épocas de hacer reuniones de entre 30 o 40 amigos”, dijo.

Estas declaraciones fueron formuladas por el mandatario durante la entrega de elementos de seguridad y protección a la Policía Caminera en el Centro Cívico donde volvió a puntualizar sobre la necesidad de respetar las disposiciones preventivas para evitar la circulación del virus en Córdoba.

“Hay que entender que no podemos tener reuniones con amigos, salvo que sea en lugares públicos como bares y restaurantes, cumpliendo con el protocolo”, explicó Schiaretti ante la prensa y destacó que “la responsabilidad social es clave”.

El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, ya había advertido sobre la importancia de la responsabilidad personal durante la pandemia: "Estos 45 días -lo que queda de julio y todo agosto- es cuando más cuidados debemos tener", precisó el funcionario y aclaró: "Es necesario más compromiso, no salir si no es necesario, no mantener reuniones sociales, respetar el distanciamiento social y sin poner en riesgo a los adultos mayores".

En el marco de un conferencia de prensa brindada el miércoles, Cardozo contó que en los últimos 14 días se duplicó el promedio de los casos positivos, pasando de 10 a 23 casos por día. Por cada caso positivo hace 21 días Córdoba un promedio de 10 a 12 contactos estrechos, y en este momento (20 días después) la provincia registra un promedio que llega a 30 contactos por cada caso confirmado.

Noticia relacionada: