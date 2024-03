Mientras sigue la conmoción por la muerte de Thiago, el chico de 13 años que fue hallado muerto en un freezer en su casa de barrio Panamericano, la fiscal Claudia Palacios, a cargo de la investigación, negó que por estas horas esté confirmada la causa eficiente de muerte del fallecido.

Por el contrario, la funcionaria dijo que, por los datos que se han obtenido hasta acá, "ninguna hipótesis puede ser descartada ni confirmada", informó Radio Universidad. “No sabemos la causa eficiente de la muerte y yo no cuento con ningún informe técnico que me lo pueda determinar”, explicó.

La fiscal indicó que por el momento se está recabando toda la prueba que sea necesaria en conjunto con la Unidad Judicial de Homicidios para determinar con los testimonios y esperar a los técnicos que trabajen.

“En la autopsia se tomaron todas las muestras pertinentes y luego con los técnicos específicos, ingenieros y electricistas, se tendrá que determinar cómo andaba el freezer, si tenía pérdidas, si se podía abrir de adentro, si hay posibilidad que alguien haya puesto a Thiago ahí o que lo haya obligado a ingresar, o que el haya ingresado solo por el calor que hacía el 20 de marzo", explicó la funcionaria quien confía en que otras muestras y pericias permitan llegar a la verdad de lo ocurrido.

No obstante, admitió que podría ser una muerte “por confinamiento de asfixia”, al morir dentro de un freezer cerrado y atento a que por fuera del mismo no se vieron escenas de violencia, por lo que no descartó que pueda tratarse de un accidente sin, posiblemente, la participación de terceros.

Investigan al tío de Thiago

La Fiscal confirmó a Radio Universidad que el tío abuelo, denunciado por la madre como sospechoso, será citado a los fines de impedirle la salida del país y para tomarle declaración, garantizándole sus derechos, sin que esto por ahora signifique ninguna presunción concreta ni responsabilidad del aludido en el hecho.

La madre, asesorada por el abogado Carlos Nayi, se presentaron como querellantes y piden investigar a este hombre, al apuntar contra el por lo ocurrido: “A ese familiar, por las pruebas que hay, lo vamos a citar por el Artículo 80 del Código Penal, lo que significa que solamente está sospechado”, descartando alguna imputación por ahora.

