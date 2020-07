El ministro Cardozo advirtió: "Se vienen los 45 días más duros para Córdoba"

El Ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, aseguró este miércoles por la mañana que se avecinan "los 45 días más duros y difíciles" de la pandemia de coronavirus.

El funcionario brindó una conferencia junto con su par de Seguridad, Alfonso Mosquera, en el marco del anuncio de una serie de medidas que comienzan a regir en toda la provincia para evitar la propagación de Covid-19.

Cardozo dijo que no se puede esperar "a apilar muertos" para tomar conciencia, en referencia a las fiestas clandestinas, reuniones sociales, partidos de fútbol y a otros casos que no acatan las medidas sanitarias.

"Las condiciones hoy favorecen a la transmisión de la patología; como el clima en agosto, que será el mes más duro con respecto a las temperaturas en este año", declaró.

“En los últimos 14 días se duplicó el promedio de los casos positivos, pasando de 10 a 23 casos por día. Por cada caso positivo hace 21 días teníamos un promedio de 10 a 12 contactos estrechos, y en este momento (20 días después) tenemos un promedio que llega a 30 contactos por cada caso confirmado”, detalló Cardozo en el Centro Cívico.

En este sentido, dijo que "estos 45 días -lo que queda de julio y todo agosto- es cuando más cuidados debemos tener". "Es necesario más compromiso, no salir si no es necesario, no mantener reuniones sociales, respetar el distanciamiento social y sin poner en riesgo a los adultos mayores", agregó.

El funcionario se refirió también al Ro (o tasa de transmisibilidad), que actualmente es de 1,32, pero si se toma el de la primera quincena del mes de julio el promedio asciende a 1,56, con un intervalo mayor de 2,27. “Esto quiere decir que tenemos un Ro en ascenso, lo que significa que hay una mayor transmisión de la patología por contactos interpersonales y que la enfermedad se está transmitiendo en mayor número”, sostuvo el ministro.

En cuanto a la ciudad de Córdoba, el Ro promedio de junio y julio se situó en 1,35, pero si se consideran los primeros 15 días de julio da como resultado 1,71, con un intervalo superior de 2,19. “Esto es un dato muy importante, porque marca el comportamiento de la enfermedad, porque hay más contactos, movilidad y aglomeración de gente”, afirmó.

En relación a la disponibilidad del sistema sanitario provincial, el funcionario sostuvo están ocupadas el 5 por ciento de las camas críticas y el 22 por ciento de las camas comunes.

El funcionario precisó que en la actualidad hay "7.760 contactos estrechos aislados" debido a las confirmaciones de los últimos días, y un total de "8.268 personas bajo vigilancia epidemiológica".

Consideró que se trata de "una enorme cantidad", lo que requiere una cantidad de recursos humanos considerable.