El COE habilita las reuniones familiares de hasta 10 personas en la Capital

El Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció este viernes una nueva etapa de flexibilización en la fase del distanciamiento social preventivo y obligatorio en el territorio provincial.

El primer de esos anuncios, tal vez el que más expectativa generaba en la previa, fue el que confirmó las reuniones familiares (hasta 10 personas) quedan habilitadas en la Ciudad de Córdoba durante el fin de semana largo (sábado, domingo y lunes).

Además, se anunciaron nuevas aperturas en materia de práctica deportiva, con actividades diferenciadas entre el interior y en la capital; y el levantamiento de restricciones en las zonas blancas. En cuarto lugar, se anunció un endurecimiento en los controles sanitarios que se aplican en los ingresos a la provincia.

Novedades sobre la situación epidemiológica en la provincia de Córdoba. https://t.co/JtBQMwKsCW — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) June 12, 2020

Aunque la decisión final queda en manos del intendente Martín Llaryora, las reuniones quedarán habilitadas dentro del ejido de la Ciudad de Córdoba y continuarán las prohibiciones para el traslado interjurisdiccional.

Al realizar el anuncio, el mandatario provincial hizo referencia a los brotes ocurridos en los barrios Remedios de Escalada y Villa El Libertador que generó la necesidad de establecer nuevos cordones sanitarios durante las últimas horas en la capital. "No puede la irresponsabilidad de unos pocos perjudicar al resto. Cuando decimos grupo familiar estamos haciendo referencia al grupo más íntimo, No un casamiento o una fiesta. Cada caminata recreativa no se puede convertir en un pic-nic", advirtió Schiaretti que volvió a resaltar la importancia de la "responsabilidad social". "Usemos el barbijo, lavémonos las manos y mantengamos la distancia", señaló el mandatario.