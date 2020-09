Kirchner sobre la oposición: "Hay un malestar por el resultado electoral"

El presidente del interbloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, aseguró que "lo único que hizo la pandemia" fue "agravar y profundizar los problemas que generó el macrismo".

El dirigente oficialista remarcó que "los números de desocupación preocupan" pero "el Gobierno ha tomado medidas, como el IFE y el ATP, para morigerar una situación que no fue deseada y que fue inevitable".

"El esfuerzo que está haciendo el gobierno es muy grande, pero también sabemos que parece todo insuficiente por el daño causado en la economía por la pandemia, no por la cuarentena", expresó.

Respecto a las críticas que recibe el Gobierno, el diputado consideró que "en algunos sectores de poder de la Argentina hay un malestar por el resultado electoral y esto lo lleva a este tipo de análisis por demás forzados".

"Hubo un nivel de condescendencia con la gestión de (Mauricio) Macri que es llamativo de los sectores que buscan generar opinión", subrayó el hijo legislador en declaraciones radiales.

Asimsimo, agregó: "La falta de musculatura y de gestión fue lo que lo caracterizó al gobierno anterior. ¿Cuál era el volumen político de (Nicolás) Dujovne, (Alfonso) Prat Gay y ´el Messi de las finanzas´ (Luis) ´Toto´ Caputo?", aseveró.

"El nivel de exigencia nos parece correcto y no nos molesta pero no puede estar ausente la compresión de la realidad que estamos atravesando como si fuera normal", sostuvo.

Asimsimo, remarcó que "la oposición no tiene un nivel de exigencia de sus electores ni de los medios de comunicación y entonces terminan diciendo cualquier cosa".

Respecto a las declaraciones de sectores cercanos a Macri, puntualizó: "Hay que bajar un pocos los humos, comprender que la gente elige, que se pueden ganar y se pueden perder".

"Tenemos que tener paciencia, trabajar mucho, no exaltar los ánimos. No podemos enojarnos porque algo no nos gusta. Tenemos que tratar de dar soluciones a los problemas", concluyó.

Noticia relacionada: