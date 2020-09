Fernández sobre JxC: "El diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones"

El mandatario publicó un mensaje dirigido a Juntos por el Cambio y afirmó: "El diálogo no recurre a descalificaciones que agravian a personas e instituciones y afectan la convivencia democrática".

El presidente Alberto Fernández arremetió contra Juntos por el Cambio, luego de que el frente opositor solicitara generar espacios de diálogo para mantener la "cordura institucional".

A través de Twitter, el mandatario nacional afirmó que "el diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones que agravian a personas e instituciones".



"Desde Juntos por el Cambio han convocado al 'diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional'. El diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones que agravian a personas e instituciones y afectan la convivencia democrática. Sensatez y cordura. Decirlo y hacerlo", escribió en su red social, junto a un video con declaraciones de la ex diputada Elisa Carrió.

Desde @juntoscambioar han convocado al “diálogo para retomar la sensatez política y la cordura institucional”. El diálogo no recurre a mentiras y descalificaciones que agravian a personas e instituciones y afectan la convivencia democrática. Sensatez y cordura. Decirlo y hacerlo. pic.twitter.com/vDcJ8Sib6v — Alberto Fernández (@alferdez) September 8, 2020

En el fragmento de la emisión de TN, Carrió sostuvo que la senadora del Frente de Todos, Anabel Sernández Sagasti, era "una soldadita inmoral" de la vicepresidenta Cristina Fernández. "Es fanática y carece de conciencia moral. Es joven, me da pena. Es de Mendoza, tiene empuje pero es fanática", remarcó.

Este lunes desde Juntos por el Cambio elevaron un escrito dirigido al Gobierno para buscar espacios de encuentro para fortalecer la sensatez política.

"En momentos donde millones de argentinos están sufriendo, por la amenaza sanitaria y las dificultades para trabajar, sus representantes políticos debemos buscar acuerdos para solucionar los problemas que arrastramos hace tanto tiempo y que en los últimos meses se hicieron más profundos y visibles. La sociedad nos pide sensatez política y cordura institucional", señalaron los referentes del espacio opositor.

Noticia relacionada: