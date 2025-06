Desde el comienzo de las explotaciones en Vaca Muerta de la mano de la alianza de YPF con Chevron allá por 2012 que el complejo hidrocarburífero volvió a generar grandes expectativas. Pero la indiscutida potencialidad de los yacimientos contrasta con las dificultades para transformar los sedimentos fósiles en energía, producto de falta de divisas y también de planificación. Por lo que la inestabilidad económica del país, más la carencia de infraestructura y falta de inversiones hicieron del sector la eterna promesa inconclusa del progreso. De modo tal que el tiempo transcurre y la economía sigue dependiendo exclusivamente de las bondades de la pampa húmeda.

No sin oscilaciones sectoriales mediante, recientemente dos hitos alentaron al sector y lo volvieron a poner en consideración destacándolo como un generador de divisas genuinas. Uno de ellos fue el aumento de la capacidad productiva consecuencia de la culminación de obras de infraestructura de importancia como lo fueron el gasoducto Néstor Kirchner junto a diferentes oleoductos, realizados durante la anterior administración nacional. Por otro, la aprobación del RIGI generó altas expectativas por las ventajas que otorga la norma a quienes inviertan en el complejo petrolero tanto como en el minero.

¿Hay un boom petrolero en el país?

Cierto es que las exportaciones energéticas están superando a las importaciones del sector. En consecuencia, la balanza comercial sectorial, que fue un dolor de cabezas en gestiones anteriores, cerró positiva el año pasado y las proyecciones para este 2025 también son favorables. Lejos del desbalance del año 2022 cuando el rojo entre las exportaciones y los dólares utilizados para importar energía (principalmente gas) llegó a -4,5 mil millones de dólares, en los últimos años se revirtió ese desequilibrio.

De este modo, el año pasado el sector energético aportó un superávit de 2,6 mil millones de dólares, explicado principalmente por una reducción importante de las importaciones más que por una expansión exportadora. Asimismo, en lo que va del año los despachos del sector se mantienen en línea con las exportaciones del primer cuatrimestre del 2024, mientras que las importaciones continúan con la tendencia decreciente. Las compras de energía al mundo se contrajeron 6%, de acuerdo a información del Banco Central.

Entonces, con exportaciones amesetadas en 8 mil millones de dólares (en la proyección anual) e importaciones decreciendo, en donde sí se advierte un incremento más consistente es en la producción de crudo. Los datos oficiales, de la Secretaría de Energía dan cuenta que en el primer trimestre del año la extracción de crudo incrementó 10% en relación al período enero-marzo del 2024. En donde la actividad en Vaca Muerta, la cuarta reserva de petróleo más grande del mundo, compensó la caída que registraron otras cuencas del país.

Lejos de invertir, compañías extranjeras se van de Vaca Muerta

Ahora bien, al ser el sector petrolero y minero el más beneficiado por la política extractivista del gobierno anarco-libertario, llama la atención la desinversión que no pocas compañías multinacionales están haciendo en los yacimientos de la cuenca neuquina. Se trata de la estadounidense Exxon, la petrolera francesa TotalEnergies, la estatal noruega Equinor y la estatal malaya Petronas, quienes por factores internos y exógenos se desprendieron de activos en la Argentina.

Los especialistas del sector señalaron a este medio que las ventas de estos jugadores importantes a nivel global muestran aspectos positivos y negativos. Positivo porque cuando las compañías decidieron vender sus posiciones encontraron rápidamente compradores, de modo tal que no hay vacancias. Mientras que, por el lado negativo, estas ventas dan cuenta de que no hay en el sector la lluvia de inversiones que se preveía que hubiera, Ley Bases mediante.

“Todavía el RIGI no está funcionando en la dimensión que se espera para traer inversión extranjera directa” señaló a LNM Juan José Carbajales, director de la consultora especializada Paspartú. “Lo cual no quiere decir que sea un fracaso”, señaló, al haber transcurrido poco tiempo desde su aprobación. Sin embargo, al momento “no han aparecido proyectos nuevos. Se han desarrollado proyectos que ya estaban en gateras. Pero no ha llegado gran inversión de afuera”.

No obstante, los estímulos para exportar son altos, con lo cual “todo indica que va a haber más producción, no menos. Principalmente de la mano del crudo y no del gas licuado cuyos proyectos vienen más rezagados”. El sector está experimentando un reacomodamiento de jugadores dentro del país “en donde las compañías internacionales dicen: si esta es la forma para hacernos de los dólares a buen precio y salir, lo voy a hacer”, destacó Carbajales.

Se fortalecen los actores locales y crecen las dudas sobre su capacidad para hacer las inversiones necesarias

Más tolerantes a los riesgos locales y las fluctuaciones económicas, son petroleras nacionales las que se están quedando con los pozos de las extranjeras que se van. Es lo que indica un estudio de la consultora especializada VDC Consultora al dar cuenta que, en los últimos cinco años, la participación de los operadores extranjeros se redujo del 10% al 4% en el petróleo. Mientras que en las explotaciones gasíferas las multi pasaron del 30% al 25%.

En efecto, dado que el costo del fracking es alto, estas redefiniciones de los actores del sector hidrocarburífero siembran dudas respecto a si las compañías locales están en condiciones de hacer las inversiones que el sector necesita para dinamizar todo su potencial.

El gobierno aguarda por el boom petrolero y los petrodólares

De acuerdo a proyecciones privadas, tras la euforia de la aprobación del RIGI, en el año 2030 las exportaciones energéticas podrían explicar el ingreso de u$s30.000 millones. El gobierno nacional valida estas proyecciones, al montar parte de su política cambiaria en el eventual boom de las exportaciones petroleras. En efecto, el dólar actual no está apreciado, sostienen, sino que será respaldado en el corto plazo con las divisas asociadas a los hidrocarburos. Por lo que, para mantener el dólar barato hoy necesitan financiamiento a cuenta de futuros petrodólares.

Sin embargo, hoy hay pocos fundamentos para considerar que las exportaciones del sector llegarán a esos valores en 5 años. Un experto en el sector energético comentó en off a este medio que, si bien los despachos de crudo muestran un alza paulatina, el desarrollo del gas, clave para el boom exportador, presenta “el cuello de botella del transporte y la falta de plantas de licuefacción y estructura portuaria, indispensables para exportar”.

Tras la partida de Petronas, actor estratégico para la generación de una planta de licuefacción, el gobierno apuesta a hacer esa tarea con buques (como ocurre en Camerún). “Esto te puede servir, pero no es un proyecto de escala porque los volúmenes producidos no son tan grandes. Para ser un jugador de verdad en la exportación de GNL necesitas más gasoductos como el Néstor Kirchner que lleven el gas al lugar donde se va a licuar que estén operando full todo el año, además de plantas y mayor ritmo de perforación en Vaca Muerta”, destacó la fuente. En efecto, se tiene que orquestar una cadena de gran complejidad que va desde garantizar compradores hasta inversores para aumentar la perforación.

La falta de obra pública obstruye el desarrollo petrolero

Sobre estos complejos desafíos que presenta el desarrollo del sector energético, Carbajales, quien también dirige el Instituto del Gas y del Petróleo de la UBA, enfatizó que sin planificación de obra pública “es muy difícil”. Hay una carencia de infraestructura para aprovisionamiento, en materia de rutas, tendido eléctrico, trenes, etc. Además, para explotar a pleno el sector se requiere de coordinación con los eventuales compradores de la región (Brasil y Bolivia) con un gobierno poco afable.

“Entonces queremos duplicar la producción sobre todo de una sola cuenca que es Neuquén, salir por Río Negro, pero eso necesita infraestructura asociada que no es propia de los privados. Se necesita infraestructura pública que atraviesa varias provincias y jurisdicción federal. Todo indica que debiera hacerlo el Estado nacional con algún esquema, pero no estamos viendo iniciativas”, destacó Carbajales.