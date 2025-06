El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, lanzó una dura crítica al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, al advertir que el abandono vial “no es una demora, sino un destrato sistemático” y exigió a la administración de Javier Milei que se haga cargo de su responsabilidad.

Según supo Noticias Argentinas, el mandatario se refirió puntualmente al estado de la Ruta 22, 23, 40 y 151, corredores estratégicos para la producción y el turismo regional, y denunció que hace más de 15 años que esperan obras concretas: “Gobiernos van, gobiernos vienen, y las promesas se archivan. Pero la producción sigue saliendo por caminos destrozados, los turistas llegan por rutas intransitables y la gente se juega la vida todos los días”, expresó.

"Un gobierno que se borró"

A través de sus redes sociales, Weretilneck aseguró que en 2024 el Estado nacional recaudó más de 2 billones de pesos por el impuesto a los combustibles, fondos que por ley deben destinarse a obras viales, y se preguntó “¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no”.

El gobernador también explicó por qué la provincia no puede encarar las reparaciones por cuenta propia: “Nos preguntan por qué no arreglamos nosotros. Porque no nos dejan. Las rutas nacionales son competencia de Nación. No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos”.

Y fue contundente: “Río Negro no va a usar sus fondos para cubrir la desidia de un gobierno que se borró”.