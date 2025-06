En una entrevista periodística, realizada este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que en caso de que el Congreso apruebe los proyectos de reforma previsional, para mejorar los haberes y bonos para los jubilados, y la emergencia en discapacidad, para actualizar el presupuesto para el sector; el Poder Ejecutivo "los va a vetar".

“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”, adelantó el funcionario.

Esta decisión del Gobierno de Javier Milei ya fue anunciada en otros momentos desde que asumió. En este caso, se enmarca en un sostenido reclamo de jubilados que cada miércoles logra diversas adhesiones frente al Congreso y que se replica también en otras plazas del país.

En tanto, respecto a la "emergencia en discapacidad", se trata de una demanda que va creciendo y una semana atrás contó con multitudinarias manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país.

En otro orden de cosas, en la misma entrevista Francos reiteró, además, que esta semana estará listo el proyecto de ley que se enviará al Congreso para permitir que los ahorristas puedan utilizar dólares no declarados para realizar compras de bienes sin que se les solicite a través de la ARCA el origen de esos fondos.

Fuente: NA

