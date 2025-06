Desde el 1 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025, hubo 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios en la Argentina. Esto significa que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas, así lo reportan los datos del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamaericana (MuMaLá) publicados al cumplirse una década del primer Ni Una Menos en el país donde miles de personas salieron a las calles a reclamar contra la violencia de género.

"La violencia machista no cesa y el ajuste de Milei profundiza la precariedad de nuestras vidas", indicó el Observatorio y puntualizó que el 86% de los femicidios directos, en tanto que el 11% fueron vinculados y el 3% fueron trans-travesticidios.

Los datos son escalofriantes: 2.589 víctimas en 10 años. Una persona asesinada cada 33 horas. El 86% fueron femicidios directos, unos 2.788 niñas niños y adolescentes quedaron huérfanos, el 64% de los femicidios ocurrieron en el hogar de la víctima, el 50% de las víctimas tenía entre 19 y 40 años.

Los datos además reportaron que 61 embarazadas fueron asesinadas. En tanto que 1280 mujeres madres fueron víctimas de femicidios.

En cuanto a las provincias, la mayor cantidad de femicidios en esta última década ocurrieron en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Salta. En ese marco, el promedio en estos 10 años de la Tasa Nacional es de 1.1 femicidio cada 100.000.

En Córdoba, desde el 2015 hubo 189 femicidios en toda la provincia.

En cuanto al acceso a la Justicia, MuMaLá indicó que solo el 17% de las víctimas había realizado una denuncia previa, evidenciando las fallas del Estado al detectar y acompañar a las víctimas de violencia machista. En esa línea, una de cada 10 víctima que denunciaba tenía el botón antipánico.

En cuanto a los femicidas, el 67% eran parejas o ex parejas de las víctimas, el 38% convivía con ellas al momento del crímen: "La violencia íntima y doméstica sigue siendo una de las expresiones ,ás brutales del machismo estructutal", destacó MuMaLá.

El 9% de los femicidas pertenecía a las fuerzas de seguridad y el 53% de ellos utilizó su arma reglamentaria para cometer el crímen y el 20% se quitó la vida tras matar y el 8% lo intentó.

En cuanto los intentos de femicidios en estos últimos 10 años, se registraron unos 2.647. Es decir que hubo intento de femicidio por cada femicidio concretado. Y en cuanto a la intervención de terceras personas para auxiliar a la víctima, se resalta que en el 44% de los casos intervinieron las fuerzas de seguridad.

"Desde MuMaLá exigimos al Estado argentino que cumpla con los compromisos establecidos en normas nacionales e internacionales con rango constitucional, restituya los recursos institucionales. Se declare la Emergencia Nacional por Violencia de género, como vía para garantizar una atención integal y efectiva a mujeres y persoas LGBTIQ más en situación de violencia", indicó el Observatorio y agregó: "No aceptamos ni una muerte más. No callamos. No retrocedemos".

Noticia relacionada: