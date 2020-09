Arroyo tras los dichos de Macri: "Nadie tiene que encender la mecha"

El ministro de Desarrollo se refirió a la columna publicada por el ex mandatario nacional, repudió los dichos e indicó: "En este momento complejo" todos deben "colaborar".

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se refirió a la columna publicada por el ex presidente Mauricio Macri y aseguró que "Alberto Fernández es un presidente democrático, de diálogo y muy respetuoso de la Constitución".

En diálogo con el programa "El Gíglico", por Radio Rivadavia, Arroyo consideró que "en este momento complejo nadie tiene que encender la mecha y todos" deben "colaborar".

Asimismo, el funcionario remarcó que la pandemia "todavía no pasó" y advirtió que el país está en una "situación complicada".

Por ese motivo, cuestionó las aperturas de locales gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires: "Entiendo las necesidades de los bares pero hay que cumplir el protocolo de manera estricta".

"Esto tiene dos problemas, por un lado la confusión y por otro mucha gente siente como que esto ya pasó y en realidad la situación está complicada. Hay que ser muy cuidadoso", subrayó.

Arroyo remarcó que "muchos amigos tuvieron coronavirus y la pasaron muy mal" y sostuvo que "parece que el plasma no funciona en todos, pero en los que lo hace es muy bueno".

El funcionario recordó cuando tuvo que ser aislado por haber estado en contacto con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien había dado positivo por Covid-19.

"Me hisoparon en La Rioja. Estaba muy preocupado porque estaba con el Presidente y dos días antes había estado con Martín Insaurralde en una actividad en Lomas de Zamora.

Estábamos en el avión a punto de ir a Catamarca y surgió la información de Martín. Me preocupé mucho por el Presidente, no por mí, porque era una responsabilidad muy grande. Por suerte me dio negativo el hisopado y estuve 14 días en cuarentena, cuando el protocolo era otro", relató Arroyo.

Por último, el ministro de Desarrollo Social se refirió a su presencia en las distintas zonas del país debido a las necesidades que tiene la gente. "Mi tarea es estar en los barrios. El Zoom no compensa eso", concluyó.

