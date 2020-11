Vuelta a las aulas: un reclamo que se fortalece en Córdoba y el país

Un grupo de madres y padres impulsan desde hace algunas semanas un reclamo masivo por el retorno de las clases presenciales. Las movilizaciones e iniciativas no solo tienen lugar en la ciudad de Córdoba, sino que también se realizan acciones similares en San Francisco. A su vez, a nivel nacional son numerosas las provincias que también ya se plegaron a este reclamo y el número de adhesiones sigue creciendo.

“Por la pandemia de Covid, se implantó una cuarentena que suspendió las clases en todos los niveles, aun cuando no había circulación de virus. La extensión de esta medida, razonable cuando sí hay circulación como en estos momentos, generó muchos problemas que afectan a miles de estudiantes, no sólo en lo académico, sino también y fundamentalmente, en lo social y lo anímico. Entendemos que no se puede hacer masivamente en las actuales condiciones de crecimiento de contagios, pero sí pedimos que comiencen los preparativos que garanticen las actividades para el ciclo 2021”, manifestaron desde Padres Organizados Córdoba a través de un petitorio que dirigieron al Ministerio de Educación de Córdoba.

Como parte de los reclamos, los padres y madres autoconvocadas piden evaluar la posibilidad de que los estudiantes de quinto y sexto año de las escuelas primarias y secundarias puedan finalizar el ciclo lectivo 2020 de manera presencial, con la modalidad adecuada.

“El reclamo va emergiendo en el país”

Familias y estudiantes se convocaron el miércoles frente a la sede de la Unicameral para visibilizar el reclamo que vienen llevando adelante por la reactivación de las clases presenciales.

“Buscamos hacer visible este tema porque no es una problemática que esté en la agenda política. Hay una decisión del Gobierno provincial de no comenzar las clases”, aseveró Gabriela Prestin, una de las voceras del espacio.

En diálogo con La Nueva Mañana, la referente indicó que entre los pedidos está que los estudiantes de los últimos años de los diferentes niveles cumplimenten el cierre del ciclo. “Intentamos que al menos puedan hacer el cierre de su último año. Creemos que lo que pasó este año fue tremendo para quienes terminan un ciclo. No pudieron hacer ese cierre”, añadió Gabriela quien tiene un hijo cursando el primer año de secundario y otro en primaria.

Entre los principales pedidos de la organización, se encuentra el de declarar a la educación como actividad esencial y establecer la emergencia educativa, a fin de trabajar las readecuaciones 2020/21 como un plan integral para recuperar los aprendizajes y contenidos no cumplidos.

A su vez, se solicita al Estado provincial una planificación concreta de recuperación de presencialidad, ajustado a escenarios diversos y contextos epidemiológicos y socioeconómicos de cada lugar. En ese sentido, se pide establecer un “plan rector” de regreso gradual para escuelas de gestión públicas y privadas y priorizar a aquellos alumnos que perdieron contacto con el sistema o que estén cerrando un ciclo.

Prestin: “La escuela es un lugar de socialización; para los estudiantes desconectarse de esa realidad de un día para otro generó un daño muy importante”.

“Córdoba como ciudad está complicada en relación al número de casos, pero en otros lugares de la provincia no hay razón para que no lo hagan si se tiene en cuenta la circulación del virus y el semáforo epidemiológico vigente”, destacó.

Por otra parte, destacó la movida que se está desarrollando a nivel provincial y nacional: “Hay familias de Formosa, Chaco, Buenos Aires, Tucumán y Salta. El reclamo va emergiendo en el país. Pedimos la vuelta a clases y declarar la emergencia educativa”.

Acción de amparo colectivo

“La escuela es un lugar de socialización. Esta realidad significó para los estudiantes desconectarse de esa realidad de un día para otro. Eso generó un daño muy importante. Hay más de un millón de chicos que se desvincularon del sistema. La cifra es impactante”, graficó.

Gabriela adelantó, por último, que se analiza presentar una acción de amparo colectivo para presentar ante la Justicia.

Vale recordar que desde la cartera educativa provincial descartaron, en octubre pasado, la posibilidad de la vuelta a las aulas debido a la realidad sanitaria que padece Córdoba. “Las condiciones sanitarias que hoy caracterizan a nuestra provincia, no permiten la vuelta a la presencialidad, más allá de los deseos que tenemos todos los que formamos parte del sistema educativo. Las autoridades sanitarias son las que deciden la posibilidad o no de nuestro retorno. Vamos a seguir funcionando de manera remota entendiendo a la escuela como un espacio donde se privilegia la política de cuidado hacia los estudiantes y docentes”, señaló la secretaria de Educación de la Provincia, Delia Provinciali, en diálogo con este medio.

“El Gobierno de Córdoba tiene que diagramar la hoja de ruta para la vuelta a clases”

La diputada Brenda Austin presentó ante el Congreso un proyecto para declarar la emergencia educativa en todo el país, teniendo en cuenta el elevado número de estudiantes que perdieron el vínculo pedagógico con la escuela y que no pudieron continuar con sus estudios debido a variadas circunstancias.

“Es importante que padres, madres y estudiantes se hayan convocado. El Gobierno tiene la obligación de escuchar y abrir el juego. Hay que involucrar a los actores de la comunidad educativa en la toma de decisiones”, sostuvo la legisladora nacional en relación al reclamo que vienen llevando un gran número de familias en todo el país.

En los últimos días, el Consejo Federal de Educación determinó que la fecha de inicio y de finalización del ciclo lectivo 2021 dependerá de cada una de las jurisdicciones de acuerdo a su realidad epidemiológica particular. También aclaró que habrá 180 días de clases obligatorios, que deberán dictarse bajo las tres formas de escolarización: presencial, no presencial y combinada de acuerdo a cada caso.

Austin: “El Gobierno tiene la obligación de escuchar y abrir el juego. Hay que involucrar a los actores de la comunidad educativa en la toma de decisiones”.

En diálogo con este medio, Austin celebró que se pueda avanzar en precisiones y “vaya dando pasos decididos en habilitar a las provincias a tomar decisiones”. Sin embargo, advirtió que la cartera de educación en Córdoba no ha mostrado cuál será la hoja de ruta. “Lamentamos la falta de claridad y la resistencia que ha mostrado hasta acá el ministro (Walter) Grahovac para dar una hoja de ruta a la provincia de Córdoba. Días atrás el Consejo Federal aprobó una estrategia de semáforo de acuerdo a la situación epidemiológica para establecer las condiciones en las que podría abrirse la actividad. Córdoba aun teniendo localidades y comunas en condiciones de reapertura no ha avanzado. Hay una responsabilidad que el Gobierno de la Provincia debe asumir”, remarcó la referente de Juntos por el Cambio.

También, aseguró que “es necesario tomar definiciones en relación al reinicio de clases del año que viene”. “Ante la hipótesis de la continuidad de la pandemia, se debe precisar cuáles son las condiciones para que las escuelas estén en condiciones de reapertura y cuáles son los recursos que se van a destinar”, agregó.

