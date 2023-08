Rinaldi sobre la devaluación: "Impacta directo en la canasta alimentaria"

Este lunes, luego de las PASO y de la arrasadora victoria del candidato de derecha, Javier Milei, en gran parte del país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó el tipo de cambio oficial a $365,5, lo que traducido al criollo, significa una profunda devaluación, de casi un 23 por ciento, que impacta de lleno en los bolsillos de los argentinos y argentinas, y que según trascendió de fuentes oficiales, se mantendría hasta octubre.

La implementación de dicha devaluación se da en el marco de las negociaciones que el actual Gobierno viene sosteniendo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no busca otra más que destrabar un desembolso de 7.500 millones de dólares para Argentina.

La Nueva Mañana dialogó con el economista cordobés y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, José María Rinaldi, sobre el impacto de esta medida en la economía cotidiana de la gente y sobre el escenario que se viene.

-¿Cómo será el impacto de esta devaluación en la economía de la gente y cuál es el escenario que tendremos de aquí a octubre?

Estamos ante una devaluación de casi un 23% y su impacto es directo en los precios. El BCRA ha elevado el de cambio para todas las operaciones de exportación e importación de bienes y servicios, y el tipo de cambio del vendedor a 365 pesos y del comprador casi 350 pesos. Con lo cual tiene un split muy grande. Nosotros exportamos lo que comemos, entonces es un traslado instantáneo a la canasta alimentaria, es decir, a la góndola. De forma total y absolutamente instantánea.

¿Y qué pasa con el dólar blue y con la actividad económica?

El traslado a precio es siempre históricamente en Argentina el valor de la devaluación, el piso después de lo que van a aumentar esos productos. Entonces, si a eso le sumamos un tipo de cambio blue o ilegal que al que tiene acceso en la clase media, media alta argentina que es para ahorro, ese tipo de cambio hoy no tiene operaciones, porque hoy no hay cuevas que te vendan. Esto está pasando ahora. No hay operaciones, están de pizarra en 690, llego hasta en el 700, 660, 670. Sumamente volátiles, pero de pizarra. En realidad si vos vas a comprar no te venden y si vas a vender no te compras. Eso es lo que pasa. Pero sirven para que los sectores concentrados y formadores de precios concentrados, elijan lo suyo a ese dólar de piso y lo trasladen a precios. O sea, todo esto es una gran transferencia de recursos desde los sectores asalariados y de los sectores autónomos en peso hacia los sectores dolarizados, que son el sector financiero y el sector exportador. Sumado a eso, el incremento de las tasas de interés es un balde de agua fría a la actividad económica que a pesar de todo venía bien motorizado.

-Entonces, ¿qué debemos esperar en materia económica de acá a octubre?

Mucha incertidumbre y lo más probable es que un estancamiento con inflación, lo que se conoce como stumflation, es decir: altos niveles de inflación y bajos niveles de actividad económica. También comenzará a haber desabastecimiento. Mañana andá a buscar aceite natural y lo más probable es que no lo encuentres porque las empresas no saben a cuánto va a terminar el dólar, el dólar blue o el dólar porque no hay operación. Entonces primero lo desabastecen y después como tienen un precio lo aumentan el 25 por ciento, el 23 y lo que sea. Las polentas, la harina, las pastas, todo es alimento de exportación.

- ¿Por qué el Gobierno no implementa control de precios?

Porque el Estado no tiene poder regulatorio, no existe institucionalmente, no está dotado de recursos y carece de institucionalidad y de poder simbólico. La otra vez Kicillof reconoció que no podía controlar precios porque para esa tarea tenía 10 personas afectadas. Cristina y Alberto cuando intentaron implementar precios responsables y cuidados no los tuvieron ni responsables ni cuidados. Porque no tienen capacidad para hacer eso.

-¿Y qué se debería hacer o tener para implementar un control de precios real y efectivo?

Deberían crear un ministerio de regulación en el que se reinstale la Junta Nacional de Granos, en el que se reinstale la Junta Nacional de Carne, en el que se reinstale la punta nacional de carne, en el que se instale la punta nacional de la hierba, que nunca la volvieron a crear. Perón sí pudo hacerlo en 1974 con su prograa de Inflación Cero y Alfonsín con el Plan Austral, con el que fue súper estricto. Me acuerdo que nos buscaban a nosotros que éramos estudiantes de Ciencias Económicas para ir a controlar los precios. Pero desde el 90' a esta parte no se pueden hacer controles precios porque institucionalmente no tienen los Gobiernos 'poder de fuego', es decir, no tienen capacidad, ni recursos económicos, ni trabajadores. Es decir, materialmente están desmantelados y simbólicamente cambian. Se puede articular pero en mediano y largo plazo, en corto plazo no.

-Una última pregunta, ¿qué opinión tiene acerca de las propuestas económicas de Javier Milei, quién este domingo se convirtió en una fuerza con posibilidades reales de llegar a la presidencia?

Que son total y absolutamente imposibles. Ni siquiera constitucionalmente se pueden llevar a cabo, porque la constitución obliga a la Corte que vele por la moneda argentina. No habla del dólar. Y lo hacen varios artículos. Eso de arranque, de ahí para adelante todo lo de más que propone Milei son chanchos voladores. Y yo, los únicos chanchos voladores que vi fue en The Wall en el show de Roger Waters en el 2012 en el Monumental.

