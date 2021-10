El amor del hincha sin límites, en la previa del duelo de Argentina vs. Uruguay

Especial desde Buenos Aires

Inagotable gestos de pasión del hincha Argentino con su Selección, como si nada hubiese pasado. Más allá de los sentimientos exitistas de siempre, el amor de la gente con el equipo albiceleste parece estar en otro estado civil después de la Copa América, donde Lionel Messi sigue siendo quien se sienta en la punta de la mesa a la hora de los elogios. En la previa del partido con Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas el color inundó el Obelisco y las pizzerías de la calle Corrientes, con diferentes tipos de tonadas del interior del país, como renovando el sentido de pertenencia con los colores celestes y blancos. Un amor con vitaminas después de la Copa América.

Y claro, en las inmediaciones del Monumental, todos cantaban el hit de "La Mosca" con "Diego Maradona y la Tota alentándolo a Leonel", como debe ser. Y el "dale campeón", el "tomala vos, damela a mí, el que no salta es de Brasil" y el "Y la vé, el que no salta es un inglés" no faltaron en el repertorio.

Y claro, los hermanos uruguayos presentes participaron de la fiesta como invitados, sin ninguna agresión, como entendiendo que el Río de La Plata es como un cordón umbilical que une a los dos pueblos. Pero a la hora de salir a la cancha, está en riesgo la herencia y el boleto a Qatar 2022, por lo que al menos por 90 minutos desconocerán códigos y honores pero siempre sin dejar de lado la historia que los une.

Cordobeses, santafesinos, tucumanos, salteños y claro, el toque porteño, adornaron las tribunas del Monumental. Esta vez con un aforo permitido de la mitad del Monumental, un 20 por ciento más que ante Bolivia (con algunas intrigas porque pareció que había más) y seguramente esa capacidad podía sobrepasarse. O al menos hacerse sentir. Es que el aliento de la gente al ver Lionel Messi a la cancha se hace sentir por tres estadios más, así que es posible que tengamos algunas confusiones cuando la pelota comience a rodar.