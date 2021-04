Emiliano Romero habló de manejar la presión en Belgrano 

El experimentado volante dejó en claro la necesidad de calma en el equipo y no caer en la desesperación, a pesar de que Belgrano no gana desde hace tres partidos.

El volante de Belgrano Emiliano Romero habló del momento del equipo, que apenas cosechó un punto de nueve posibles, aunque destacó además de seguir en carrera, que no deben dejarse llevar por la "desesperación".

"Tengo varios años jugando en esta categoría. Hay que saber manejar la presión. Sabemos que estamos expuestos a la crítica. Cada uno tiene que hacer autocrítica para mejorar en los próximos partidos sin caer en la desesperación", declaró en el programa "La mesa del fútbol" de Radio Pulxo.

"Tenemos que ser un equipo constante. Hay muchas cosas por mejorar. Hay veces que no podemos plasmar en cancha lo que queremos, porque el rival juega. Tenemos que mejorar porque si seguimos asi no vamos a poder lograr las cosas. Estamos jugando bien 30 minutos donde ejercemos presión", agregó el ex volante de Atlético de Rafaela.

Emiliano Romero: no debemos estar pendientes de las críticas. Sabemos que están pero no darle más importancia de lo que es. Nadie esta conforme ni nosotros ni la gente. Por eso tenemos que mejorar — La Mesa del Fútbol (@mesadelfutbolok) April 21, 2021

"Estamos buscando volver al resultado positivo. Por eso ya dimos vuelta la página. Anímicamente estábamos bien. El gol de Chacarita nos hizo perder la brújula. Nos faltó ser un poco más verticales para poder cambiar el partido. También entramos en la desesperación de buscar el empate y el resultado", añadió.

Sobre su posición en cancha, contestó: "A veces por momentos juego delante de los dos centrales y tengo desgaste físico. Me trajeron para cubrir esos espacios y para ser el equilibrio en el equipo. Partido a partido voy a ir mejorando. Me siento muy cómodo".