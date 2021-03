Milagros Mina: "Los médicos me dijeron que podré jugar al fútbol"

Milagros Mina, futbolista de Talleres cedida a préstamo desde Instituto, sufrió hace un par de semanas un accidente en moto y estuvo en estado delicado, a raíz de fuertes golpes que sufrió en la cabeza.

Tras varios días internadas, el fin de semana fue dada de alta y ahora ya está en su casa, recuperándose "milagrosamente" de ese accidente.

En declaraciones al programa El Show del lagarto, que se emite por Canal 12, la talentosa juvenil contó sobre cómo fue el accidente y lo importante que fue la cadena de oración y mensajes de aliento que recibió durante esos días donde estuvo complicada. A propósito, manifestó: "Me ayudó mucho, se sintió mucho estando internada. Fue muy importante para que hoy yo esté en mi casa. No sabía, no tenía ni idea de la dimensión de lo que había pasado, creí que era algo familiar".

"Me dijeron que después de los diez días, tengo que hacer mi vida normal. Que no me guarden en una cajita de cristal, que no le tenga miedo a las motos y que podré jugar al fútbol", contó "Mili".

Además, expresó: "Me quedo en Talleres, tengo que cumplir con eso de jugar oficialmente en este club. Veremos qué pasará más adelante... Sí, me dijeron que va a ser un proceso largo".

