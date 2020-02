"Soñé tanto con jugar en Talleres y ahora lo estoy disfrutando"

Soñar, siempre soñar. Creer, siempre creer. Insistir, siempre insistir. A pesar de su corta edad, Milagros Mina va logrando objetivos en su gran anhelo vinculado al fútbol.

Y desde que juega a la pelota siendo una niña soñó con jugar en Talleres.

"Mili" le da al fútbol desde muy chica. A los 8 años estuvo en una escuelita de varones, y a los 12 años se sumó a Instituto a través de una vecina que la invitó. Y desde allí se destacó. En la "Gloria" la rompió.

Pero ella tenía el sueño de alguna vez jugar en la "T".

Y ese anhelo se hizo realidad.

Milagros Mina es una de las juveniles que está reforzando el plantel principal de fútbol femenino que conduce Miqueas Russo.

"Mi primer día de entrenamiento en Talleres fue algo muy lindo, muy lindo, porque lo soñé tanto y se me estaba dando. No lo podía creer. Lo disfruto...", le relató a LA NUEVA MAÑANA la futbolista nacida el 19 de febrero de 2003.

En la "Gloria" tuvo actuaciones destacadas, a tal punto que por ese rendimiento en el club de Alta Córdoba fue convocada a la Selección nacional sub-20; y siempre expresó que era hincha de Talleres. A propósito, sobre esa situación "Mili" contó: "Nunca negué mi fanatismo por Talleres porque sentí que no era necesario hacerlo, mientras que yo responda en el club, en ese momento en Instituto, estaba todo bien".

- ¿Cómo se gestó tu llegada a Talleres?

- Antes de que terminara el campeonato mi mamá empezó a hablar con los dirigentes y los que se encargaban del fútbol femenino en Instituto para que me dieran el pase o préstamo. Ella se movió y me dieron a préstamo por un año a Talleres.

Mina aún estudia en el Secundario, pasó a Sexto año en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento. Su idea es que una vez que termine el secundario dedicarse de lleno a su sueño de ser futbolista profesional. En ese marco, reflexiona: "Nunca dejo de soñar con eso, de ponérmelo en la cabeza, es una motivación que tengo. Ahora lo veo un toque complicado, pero no imposible teniendo en cuenta el año futbolístico del año pasado, que no fue tan bueno. Ojalá este sea mi año, quiero que sea mi año en lo futbolístico, porque estoy en el club que amo, el que siempre quise estar. Espero que se de alguna vez esa oportunidad".

Sobre su chance de volver a ser convocada a la Selección, la futbolista expresó: "Ojala que este año se pueda dar una nueva convocatoria. Tengo muchas ganas. Sueño con eso. Espero que se de".

Alcanza pelotas en el Mario Kempes y conocer al "Cholo"

El domingo pasado vivió otra gran alegría. Bah, varias alegrías. Es que estuvo de alcanzapelotas en el estadio Mario Alberto Kempes en el partido de Talleres enfrentando a Boca.

"Fue muy hermoso. No se cómo explicarlo. Único. La sensación de cómo se vive ahí adentro, las cosas cómo cambian. Yo he estado en la tribuna a estar ahí literal a dos pasos de los jugadores es diferente. No puedo explicarlo...", contó Mina feliz. En su voz se notaba al narrarlo.

Además, contó una experiencia que vivió en el juego de la Superliga: "Cuando llegamos el hombre que nos organizaba a nosotras se me acercó y e dio una remera, era una remera de Dayro Moreno, me dice que cuando él haga un gol se la tenía que dar, porque a mi me había tocado estar detrás del arco de la parte de la tribuna de Talleres. Cuando a mi me dijo eso el hombre fue algo, sobre que ya estaba feliz de estar ahí, eso lo completó.

Soñar. Soñar. Soñar. Milagros Mina sueña. Soñaba con ponerse la camiseta de la Selección argentina y lo logró. Pero ahora pretende volver. Soñaba con jugar en Talleres. Y lo está logrando. Quiere ser futbolista profesional y entrena a por esa conquista. Y otro de esos anhelos era conocer a Pablo Guiñazú. Y también se dio ese gusto.

"Cuando lo vi al Cholo no lo podía creer.Nunca había tenido esa posibilidad de verlo en persona persona y sacarme una foto, siempre lo vi en la cancha jugando. Es un hombre increíble, como uno lo ve en la cancha es igual afuera, la humildad que tiene, la buena onda, siempre con respeto. Cuando lo vi no dudé ni un minuto en perdirle la foto. El Cholo es tremendo..."

Y ella sigue soñando...