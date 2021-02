“Las jugadoras de Talleres tienen mucha identidad”

El fútbol femenino de Talleres está atravesando un momento de transición importante. En el último tiempo se fueron grandes figuras como Florencia Pianello, Betina Soriano, Paulina Gramaglia, Florencia Barraza, Jazmin Allende… Y además quien fue el entrenador en los últimos tres años Miqueas Russo también se alejó de la institución para formar parte del cuerpo técnico de Mauricio Caranta en Instituto.

Esta situación generó alegrías porque sus compañeras y DT progresan en su carrera deportiva, pero también tristeza porque se fueron pilares importantes de una estructura que estaba dando grandes pasos.

En ese contexto, en LA NUEVA MAÑANA dialogamos con el flamante técnico de las “Matadoras”, Esteban Fernández, que expresó que el grupo sigue de pie, ya que tienen un gran sentido de pertenencia con el club, con sus compañeras y el fútbol femenino.

“Hemos sufrido muchas bajas importantes, pero en el plantel la identidad está firme”, es la sentencia de Fernández, que hace cuatro años está en el club de barrio Jardín, siempre acompañando a Russo como ayudante de campo y preparador físico y ahora quedó encabezando el proyecto.

“Pipa”, como es conocido, es profesor de Educación Física, personal trainer, técnico en musculación y preparador físico; y entiende que seguir junto a las chicas después de este éxodo es un gran desafío, pero “ellas lo hacen fácil”.

Ante esta situación el lunes 22 de febrero habrá una prueba de jugadores, van a buscar a algunas futbolistas que puedan sumarse en distintas líneas.

Aunque ya el año pasado, previendo esta posibilidad, junto con Russo habían incorporado a algunas jugadoras como Magalí Sánchez, proveniente de Las Palmas, Martina Camolotto, desde Lasallano, Magalí Medrano, Ana Daniele, ex capitana de Racing de Nueva Italia. “El año pasado fuimos incorporando muchas chicas… A muchas jugadoras les fuimos dando otras funciones, sabiendo lo que se venía, es un reinventarse”, contó el técnico, que “por ahora” está sólo al frente del plantel. Están en un período de transición y espera que pronto se sumen gente al cuerpo técnico. Claro está, para entrenar un plantel en forma seria es necesario que tengan todas las herramientas.

“La identidad que tienen estas chicas lo hace más fácil, tienen una idea de juego, son aguerridas, entrenan como si fueran profesionales, buscan ser profesionales”, exalta el entrenador. No es casualidad, por ende, que jugadoras juveniles como Catalina Primo o Catalina Ongaro, que formaron parte de esa estructura, hoy estén en el fútbol de AFA y vistan la camiseta de la Selección nacional.

- ¿Qué te generó la partida de Miqueas Russo?

- Con Miqueas somos amigos, no me fue por la espalda, se veía venir esta posibilidad. Es una alegría por él, es un salto enorme. Es un paso enorme en la carrera que está haciendo. No se si decir que me siento un poco huérfano, pero si hay que reinventarse en el plantel en el rol del técnico. Yo estoy muy contento por Miqueas y, a la vez, voy a extrañar el estar juntos en el campo de juego.

- Se dice mucho sobre que Belgrano y Talleres podrían tener novedades desde AFA con respecto a una invitación a participar del torneo semiprofesional que organizan, ¿Qué saben ustedes? ¿Si se da, las partidas pueden afectar?

- En cuanto a eso no tenemos nada en concreto, pero sí las chicas están muy preparadas para dar ese salto. El grupo lo demostró, estuvo en los primeros planos en todas las competencias. Hay jerarquía más allá de que se fueron jugadoras que eran claves. Nos queda un equipo competitivo, con identidad y lo vuelvo a reiterar, la identidad de competir en todos los frentes, son aguerridas, comprometidas, y con esos valores y profesionalismo que le meten sin ser jugadoras profesionales, porque hacen el entrenamiento invisible, se cuidan, entrenan, se puede pensar en grande. Y tenemos referentes importantes como Yamila (Cazón) y Sofi Belmar, que tienen una capacidad de liderazgo positivo. También Luz Cancina, que está desde los inicios del femenino de Tallleres. Ellas son pilares.