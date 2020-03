San Francisco y Morteros ya tienen sus primeros usuarios generadores

Poco a poco la posibilidad de instalar equipos de generación de energía limpia se hace algo cotidiano. En dos localidades del interior cordobés ya se instalaron los primeros medidores bidireccionales, a partir del uso de paneles fotovoltaicos.

En la ciudad de Morteros, una familia tomó la decisión de colocar en el techo de su propiedad los paneles para generar electricidad para consumo propio y el excedente se pasa al sistema que opera la Cooperativa de Servicios Públicos de esa localidad. En tanto que en San Francisco comenzaron a funcionar los 6 paneles fotovoltaicos policristalinos colocados en la sede de la Regional San Francisco del Colegio de Ingenieros Especialistas. Las instalaciones se hicieron bajo las normas y reglamentaciones de la Secretaria de Energía de la Nación y el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep).

José Luis Daga es un ingeniero especialista de la ciudad de San Francisco que estuvo involucrado en estos dos hechos que representan hitos en el desarrollo del uso de las energías renovables a nivel de la vida cotidiana. El profesional sanfrancisqueño brindó detalles de cómo se llegó a esta muy buena noticia para el desarrollo de la sustentabilidad energética en nuestra provincia.

-¿Cómo accedió a la calificación para realizar las instalaciones?

- Las instalaciones de generación distribuida se destacan porque, a diferencia de una usina donde está concentrado el punto de generación y de allí se transmite la energía a los usuarios. Acá el punto de generación está instalado donde se consume en la energía. Eso lleva una serie de cuidados porque como va conectado a la red pública, por razones de seguridad tiene que haber una serie de requisitos que si se corta la energía de la red se tiene que cortar la generación de los paneles por una cuestión de seguridad pública, porque puede provocar un accidente. Por eso la Secretaría de Energía desarrolló una serie de pasos para todo el país, y los ingenieros que tenemos incumbencia en el área eléctrica somos los que, cumpliendo algunos requisitos, estamos en condiciones de instalar y garantizar el correcto funcionamiento.

-¿Se deben certificar esos requisitos o hacer alguna capacitación?

-No, el título ya nos habilita. No obstante, tenemos que certificar las instalaciones ante el Ersep a través de un trámite online. Todo depende de la instalación que se haga. Básicamente es que se acuerda la instalación, se propone el profesional que la va a supervisar. A partir de ahí se da un plazo para hacerla. Una vez instalado, el ingeniero a cargo debe corroborar el correcto funcionamiento. Todo está relacionado con el tema seguridad. Una vez cumplido eso, se autoriza, en este caso a la Cooperativa de Morteros y a Epec de San Francisco, a instalar un medidor bidireccional que registra la energía generada por los paneles solares que, si no es consumida en la casa, se pasa a la red y se descuenta del medidor.

En la terraza de la Regional San Francisco del Colegio de Ingenieros Especialistas, comenzaron a funcionar 6 paneles fotovoltaicos.

-¿Existen topes sobre la superficie de paneles solares que se puede instalar según el tamaño de la vivienda?

-No, se puede instalar la potencia que quieras. Lo que pasa es que todavía está en un valor que, como son productos importados, tiene la incidencia del dólar. Para dar un ejemplo, la instalación que hicimos en el Colegio de Ingenieros está en el orden de los 300 mil pesos para generar dos kilowats. Eso es más o menos la mitad de lo que va a consumir el Colegio de Ingenieros, que es casi una casa de familia, un poquito más. Estamos hablando de un costo que es importante. Pero que está bajando, a lo largo del tiempo irá disminuyendo, pero hoy todavía es importante.

-¿Se requiere modificar la instalación interna de la casa para intervenir en la generación distribuida?

-Independientemente de la generación distribuida hay una ley de seguridad eléctrica de hace algunos años que está en vigencia en la provincia de Córdoba. Esa ley exige que, si se corta o reanuda el servicio, hay que presentar certificados que acrediten que está bajo normas. Simultáneamente a la instalación de los paneles solares resulta necesario adecuar la instalación por razones de seguridad, que redundan en el beneficio del propietario.

-¿Cómo ve el desarrollo de esta opción de la generación distribuida?

-Hay mucho interés. Vos te encontrás con personas que más allá de la cuestión económica son amantes o proclives a cuidar el medio ambiente. Que dicen “yo voy a instalar paneles porque significa que estoy contribuyendo con el mundo”, y los instala. Otra gente hace números más finos. Acá son necesarias dos cosas: por un lado debe estabilizarse la moneda extranjera, porque los materiales son importados; por el otro, tiene que haber una política clara de tarifas. En la medida que estén estabilizados estos dos valores, eso permite programar una inversión con más certeza que hoy no la tenemos.

-¿Por qué hicieron la instalación en su propia sede del Colegio de Ingenieros?

-Nuestro medidor bidireccional es el primero en la ciudad. Y lo destacable es que, si bien había algunas instalaciones con permisos precarios, estas que se han hecho en Morteros y San Francisco son las primeras hechas de acuerdo a la nueva legislación vigente. Nosotros como ingenieros queremos tomarlo como algo didáctico, tanto para que los colegas, los colegios secundarios, cualquier persona, puedan acercarse. Ahí van a estar, viendo en vivo y en directo a los paneles viendo cómo funcionan. Nuestro proyecto se concretó en sociedad con una empresa brasileña radicada en el Parque industrial de San Francisco. Se trata de Weg, que está importando los paneles y están interesados en emplear nuestras instalaciones para promover la utilización de esta forma de generación de energía.

Seguí el desarrollo completo de este Suplemento Especial

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los lunes en tu kiosco ]