La presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apuntó contra el Gobierno Nacional luego de que se anunciara la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría y dijo: "Esa gente no tiene corazón, no tiene alma".

En declaraciones a Radio Splendid AM 990, señaló que la gestión del presidente Javier Milei "están quebrando todo lo que se ha hecho" y que intentan "cerrar todas las puertas de lo que le hace bien a la sociedad".

"Se le ha presentado todo un material explicatorio a este Gobierno de lo que hacemos y lo archivaron. Esta gente no tiene corazón, no tiene alma. No es solamente el presidente, es también su entorno", indicó.

Este miércoles, el vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, fue quien anunció durante su habitual conferencia de prensa, que el Ministerio de Justicia de la Nación "definió" que la cartera de Derechos Humanos pase a la categoría de subsecretaría, "recortando el 40% de la estructura y el 30% del personal", lo que implica "un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales" una cifra insignificante tratándose de una institución estatal.

Al mismo tiempo, el funcionario anticipó que, en el marco de las reformas, se unificó el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria de la ESMA, unidades que pasarán a ser coordinadas por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Paralelamente, el Museo de la ex ESMA hoy cumple 10 años y lo celebrará con un acto a las 17 con el objetivo de "cuidar la Memoria, transmitir la Verdad y acompañar la Justicia".

"Estamos con un Gobierno muy peligroso y muy dañino. Están haciendo llorar a todo el país", concluyó Carlotto.

Noticia relacionada: