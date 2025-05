Tras ser liberado en la misma noche de este miércoles, luego de ser violentamente detenido por las fuerzas de seguridad, mientras desempeñaba su labor, cubriendo la marcha de jubilados que semanalmente protesta frente al Congreso, el fotorreportero Tomás Cuesta brindó diversas entrevistas, en las que alertó que en la aplicación del "protocolo antipiquetes" de Patricia Bullrich, los agentes "ven a la prensa como algo a reprimir".

Como lamentablemente viene sucediendo miércoles tras miércoles, un desproporcionado operativo de seguridad, con la presencia de diversas fuerzas, hostigó a los jubilados que se manifestaban para demandar mejoras en sus haberes, gratuidad en medicamentos y prestaciones y la extensión de la moratoria previsional.

En ese marco, y sin que se desarrollaran hechos de inusitada violencia, agentes reprimieron a manifestantes sobre la vereda y arremetieron también contra trabajadoras y trabajadores de prensa que cubrían la represión. Así, personal de IP Noticias, El Destape y La Nación+, entre otros medios, sufrieron golpes y disparos de gas lacrimógeno.

En tanto, Tomás Cuesta fue reducido violentamente y detenido presuntamente por resistencia a la autoridad. Horas más tarde, avanzada la noche y merced a la presión de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), fue liberado.

En un video que circuló en las redes sociales, puede verse a un agente de la Gendarmería nacional presionando con su rodilla la cabeza de Tomás Cuesta contra el suelo.

Cuesta es un fotógrafo freelance, que colabora con diversos medios y que este miércoles cubría la marcha para Amnistía Internacional, como parte de un reportaje que intenta dar cuenta sobre la situación de la tercera edad a nivel global.

Además de Cuesta, también fueron detenidos otros dos fotógrafos: Javier Iglesias y Marian Nadelcu. A esta última le rompieron la cámara con la que trabajaba. Además, según precisó La Vaca, fueron detenidos el militante Leandro Cruzado y el jubilado Pablo Luna.

Entrevistado por Urbana Play, explicó Cuesta que cuando fue detenido, precisamente, intentaba filmar cómo se llevaban las fuerzas de seguridad a juno de los jubilados que se manifiesta todos los miércoles frente al Congreso.

"Me llevan por supuestamente pegarle a un policía, pero yo les decía que nunca solté la cámara", refirió Cuesta, quien detalló que fue imputado por resistencia a la autoridad.

"Yo voy todos los miércoles. A veces me contrata alguien y a veces no. Hay un grupo que está siempre y algunas veces van hinchas o curas. Los que están siempre son jubilados que reclaman haberes dignos. Los que están firmes todos los miércoles son ellos y me conmueve lo que hacen", dijo Cuesta, quien subrayó que lo que le pasó era evitable: "Tenía mi credencial y la cámara colgada".

En ese marco, analizó que por lo que ve cada miércoles, en el accionar represivo "hay cuestiones de improvisación" y también un interés por "tener x cantidad de detenidos". Y destacó que habitualmente no se detiene a las personas violentas.

Finalmente, respecto a lo ocurrido con el fotorreportero Pablo Grillo, quien está internado desde el 12 de marzo, tras ser alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno, disparado por un gendarme, expresó: "Lo de Pablo es terrible y nos llevó a todos a usar casco y tener los ojos cubiertos. Pero a veces es fuerte porque estamos todos equipados y los jubilados que se están manifestando no tienen máscara ni nada".

