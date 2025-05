Los gremios que representan a trabajadoras y trabajadores del Estado Provincial emitieron un comunicado a través del cual rechazan las versiones periodísticas que dan cuenta de la posibilidad de que el gobierno otorgue aumentos por decreto de entre el 1% y el 1,8%, "poniendo un TECHO SALARIAL, muy por debajo de la inflación en la misma línea del gobierno de Javier Milei y su ministro Luis Caputo".

Indican los gremios que tal actitud "se contradice con el diálogo y el consenso que el Gobierno dice sostener como práctica, desconoce la representación colectiva que ejercemos y sale de los esquemas de negociación paritaria previstos en la constitución y las leyes".

Repudian dichas versiones que, subrayan, "ubican a nuestros salariso por debajo de la línea de pobreza", mientras públicamente el Gobierno expresa que "posee superávit, pero con la gente adentro".

"Las y los trabajadores estatales, también somos ciudadanos de esta provincia y reclamamos una justa y urgente recomposición salarial. No podemos continuar percibiendo salarios que en algunos casos no permiten cubrir las necesidades básicas. No bajamos nuestras banderas, continuamos exigiendo un salario digno", concluye el texto, firmado por los siguientes gremios: SEP, SELC (Legislativos), ACEC (Casins), Judiciales, SUOEM, Luz y Fuerza Regional, Músicos, APSE, Federación de Municipales, ADEME, Asociación Bancaria, SADOP, AMET, GRÁFICOS, Luz y Fuerza Córdoba, SIVIALCO y UPS.