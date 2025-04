Continúan las tensiones cambiarias. El Banco Central sigue en modo vendedor, habiendo vendido en tres ruedas de cuatro, esta última semana. Consecuentemente, las cotizaciones de los dólares paralelos prosiguieron su escalada. El Gobierno no logró cambiar las expectativas. Sin modificaciones en la política económica, ni anuncios de nuevos ingresos de dólares que lleven tranquilidad a los mercados, la apuesta oficialista estaba en el fallido viaje del líder anarcolibertario a Estados Unidos.

La foto con el presidente norteamericano que fueron a buscar para proyectar respaldo en las negociaciones por un nuevo préstamo con el FMI le fue esquiva a Milei y compañía. Por lo tanto, no lograron reforzar algo que había comenzado a gestarse de la mano de gestos y declaraciones de norteamericanos: un apoyo granítico de los republicanos. Apoyo que le permita al Gobierno argentino generar la expectativa de que los dólares del Fondo están al caer y disipen, por tanto, la incertidumbre sobre la política cambiaria. Contrariamente, la inestabilidad continuará la semana próxima.

La política internacional yanqui tiene sus internas: globalistas vs. proteccionistas

La semana había comenzado promisoria para la administración libertaria cuando la congresista republicana María Elvira Salazar -cercana al secretario de Estado, Marco Rubio- interpeló a su gobierno a interceder con mayor determinación a favor de Argentina en la renegociación con el FMI. “Es crucial que ayudemos al presidente Milei ahora” para que Argentina muestre a la Región “el camino a seguir”, señaló la dirigente de origen cubano.

En el mismo sentido, el canciller argentino se reunió en Washington con el mismísimo secretario de Estado, Marco Rubio, para “fortalecer la cooperación” en contra del “autoritarismo” en la Región. Sin embargo, esta agenda globalista fue puesta en duda por otro alto funcionario norteamericano. El hombre encargado de los asuntos latinoamericanos, Mauricio Claver-Carone, fue taxativo y expresó una línea dura para con Argentina, más afín a la guerra comercial desatada por Trump que al viejo globalismo yanqui.

Carone fue claro en marcar que lo que dificulta las negociaciones con el Fondo es la relación financiera y comercial de la Argentina con China, principal enemigo de Trump en la guerra arancelaria. Lo que dejó entrever el funcionario es que no van a prestar plata para que terminen usándola en importaciones chinas o para seguir alimentando líneas de crédito con los asiáticos. Lo cual revela otra estrategia, más confrontativa, que ordena la táctica internacional estadounidense en función de un objetivo: debilitar a la potencia china.

El proteccionismo de Trump empantana las negociaciones con el FMI

Un ex director del Banco Central con terminales en los organismos multilaterales de crédito comentó en off a este medio que las declaraciones de Carone no buscan marcarle la cancha a la Argentina, sino a los funcionarios norteamericanos que tienen una línea más blanda con nuestro país. Ocurre que hay tensiones al interior del poder yanqui entre los que continúan pensando en la dicotomía: democracia globalizadora/proteccionismos populistas; contra los que asumen que ahora EE.UU. está del lado del proteccionismo y enfrente está China.

Además, nuestra fuente enfatizó que la guerra comercial acentuada por Trump recientemente dificulta las negociaciones entre Argentina y el Fondo. Habida cuenta que el nuevo acuerdo necesita de la aprobación de la Casa Blanca, pero también del apoyo de países europeos con peso en las decisiones del organismo. Ahora, los aranceles del 20% que el magnate neoyorquino impuso a Europa tensionan las relaciones de estos con Estados Unidos. De modo tal que se aleja la posibilidad de que los europeos acepten una flexibilización del acuerdo a favor de Argentina solo por pedido de EE.UU.

Si bien para nuestra fuente, finalmente “terminará habiendo nuevo acuerdo”, la demora dificulta que el Gobierno obtenga lo que pretende. Además, “al interior del Fondo hay consenso en un punto, la política cambiaria de Milei ya está agotada y necesita actualizar su tipo de cambio”.

¿Friends Will be Friends?

Sin ingreso de dólares frescos, sin novedades de avance con el FMI, la agresiva táctica arancelaria de Trump anunciada en la semana encendió las alarmas en el país y el mundo. El viraje que presupone un proteccionismo global afecta precisamente eso que la administración libertaria necesita para mantener estable el tipo de cambio: el ingreso de dólares por exportaciones. Si bien el ex panelista de Intratables restó importancia a los aranceles que la Casa Blanca impuso a Argentina, señalando que son bajos por las buenas relaciones que mantienen ambos mandatarios, especialistas sostienen lo contrario.

Julieta Zelicovich, investigadora y doctora en Relaciones Internacionales, explicó a LNM que los aranceles aplicados por el líder republicano se basan en una ponderación del déficit comercial de EE.UU. con las diferentes economías. El 10% aplicado a la Región, por tanto, es consecuencia del balance comercial del 2024, “no está reflejado en ese número ningún tipo de ponderación de carácter geopolítico, ideológico o de afinidad personal”, destacó Zelicovich.

Asimismo, los bienes argentinos a los que EE.UU. ya había cerrado sus fronteras, como el acero y el aluminio, que impusieron aranceles del 25%, o el biodiésel continuarán con las penalizaciones preexistentes. Sobre las insistencias del gobierno anarcolibertario de lograr un acuerdo de libre comercio con los norteamericanos, Zelicovich, quien también es mimbro del think thank Fundar, aclaró que “no es un instrumento que hoy esté sobre la mesa de negociaciones”.

La guerra comercial puede generar oportunidades, si Argentina recalibra su política

“Esto genera una disrupción en el mundo”, enfatizó el presidente de la Unión Industrial de Córdoba al ser consultado por la guerra comercial desatada por Trump. “Lo cual pone en crisis el sistema de comercio internacional como lo conocemos bajo el arbitrio de la Organización Mundial de Comercio”. Para el dirigente empresario aún es prematuro sacar conclusiones ya que se espera que una vez impuestos los aranceles se sienten a negociar las naciones. Con lo cual, lo que se observa hoy no será necesariamente el escenario definitivo.

Además, para este empresario de la industria del maní, este escenario puede generar, indirectamente, una ventana de oportunidad. Ocurre que, si la estrategia reactiva de los países sancionados por EE.UU. son aranceles recíprocos, “pueden abrirse oportunidades”, porque no somos complementarios con Estados Unidos, “somos competidores, vamos a los mismos destinos”. “Por ejemplo, Si china fija arancel al maní de EE.UU., podemos quedar más competitivos para el mercado chino”, destacó.

Sin embargo, el proteccionismo norteamericano presupone también que muchas potencias que proveen a la mayor economía del mundo occidental de mercancías deberán relocalizar sus exportaciones. En ese caso, la estrategia de desregulación de la frontera comercial que practica el gobierno libertario podría resultar en un desbalance comercial que deteriore el tejido productivo y genere más tensiones sobre el tipo de cambio.

Sobre esto, Macario reflexionó que si bien la solución no es el proteccionismo (“si lo fuese, Argentina sería una potencia”), Argentina debe analizar su posición. “Si el mundo vira hacia el proteccionismo, deberíamos considerar no ir en sentido totalmente contrario, deberíamos definir y calibrar el nivel de apertura que debemos tener”, concluyó.