La noticia económica de la semana fue el anuncio del jefe del equipo económico sobre la actualización de los montos a partir de los cuales ARCA interviene en las operaciones. Una medida con la cual buscan que el “canuto” de los ahorristas se bancarice y termine por inyectar de dólares al sistema, tal como ocurrió con el blanqueo del año pasado. Es decir, un refresh de verdes que permita al mercado único continuar con la apreciación cambiaria y la apertura importadora, pero trabajando bajo menos estrés.

Llama la atención el porqué del apuro del gobierno para anunciar esta medida, conjunto a diferentes iniciativas financieras del Banco Central que buscan hacerse de dólares, al poco tiempo de recibir apoyo político y, principalmente, financiero de Washington. Recordemos que el Fondo aprobó un nuevo programa de financiamiento por u$s20 mil millones, de los cuales el 70% se desembolsan este año. A eso se le suma unos u$s6.000 millones de otros organismos internacionales de crédito. ¿Acaso son fondos insuficientes para mantener al actual modelo económico sin alteraciones?

“Cuando los bancos fueron convocados por esta medida mostraron su rechazo”

El gobierno apuesta a que sus esfuerzos por ordenar la macroeconomía le permitan bajar el Riesgo País, y así poder buscar financiamiento afuera. Además, una baja del riesgo también les facilita a empresas privadas a conseguir dólares mediante la emisión de Obligaciones Negociables, entre otros mecanismos. Sin embargo, un ex baquero central con llegada al mercado dijo en off a este medio que “el plan de gobierno de salir al mercado, no le va a resultar nada fácil”.

Hay dos hechos que llaman la atención, destacó nuestra fuente, sobre la recepción que importantes actores del sector privado tienen del gobierno. Por un lado, no pocas petroleras multinacionales se están yendo de la Argentina, desinvierten en Vaca Muerta, “no se quedó TotalEnergies, tampoco Petronas, Exxon o Equinor. No se están quedando porque tienen una concepción del estado diferente a la del gobierno”.

Por otro lado, la iniciativa para inyectar los dólares no declarados en el sistema también genera dudas en el sector privado. “Si vos tenés a los bancos extranjeros, los nacionales grandes y la banca pública que no están de acuerdo con la medida, algo está fallando en este criterio de concebir la política”, señaló. Además, la fuente enfatizó que los que tienen la parte del león de esos 300 mil millones de dólares sin declarar, “que son a los que apunta el gobierno”, difícilmente ingresen, porque “cuando quieran operar afuera van a tener que dar explicaciones y no es robusto el respaldo legal que da el nuevo régimen”.

Con lo cual, para este economista y consultor financiero el gobierno aún necesita un extra de divisas y va a tener dificultades para obtener financiamiento afuera. Por lo que no descarta que se llegue a las elecciones nacionales de septiembre “con un pequeño trade electoral. Con alguna escapadita del dólar para arriba por falta de precisiones”.

La suba de reservas, el desafío pendiente para la baja del Riesgo País

La apuesta del gobierno anarcolibertario fue expuesta tanto por Caputo como por el mismo presidente, en más de una oportunidad. En esta etapa buscan dólares financieros, más hacerse de los no registrados hasta que Argentina pueda volver a emitir deuda. Para el economista de Fundación Capital Carlos Pérez esto último es correcto. En diálogo con LNM explicó que Argentina no tenga “acceso al mercado voluntario de deuda” implica que vayas pagando con reservas el capital de deuda que ya tomaste, lo cual es “inusual”. “Usualmente las deudas se refinancian, como hacen la mayoría de los países”.

Sin embargo, para el ex Gerente General del Banco Central la vuelta a los mercados puede encontrarse con una dificultad que es el Riesgo País. Éste arrancó arriba de 2 mil puntos y hoy está en torno a 700. Es como decir que “un paciente arranca en terapia intensiva, salió, pasó por la intermedia, pero aún no tiene el alta hospitalaria. El riesgo bajó, pero tiene que continuar por esa tendencia porque aún es prohibitivo para acceder a los mercados”. Para lo cual, el principal desafío pasa por la recomposición de las reservas.

Boom importador: aumenta la brecha entre exportaciones e importaciones

El apuro del gobierno pasa porque el balance cambiario del Banco Central acumula 10 meses consecutivos en rojo. Esto significa que la economía insume más dólares de los que genera genuinamente. Asimismo, el último informe oficial sobre intercambio comercial (sólo de bienes) da cuenta que en el primer cuarto del año las exportaciones incrementaron un 5% en relación al año pasado, mientras que las importaciones crecieron un 36%. Con una expansión sustancial de la compra de bienes de consumo terminados de 70 por ciento en los primeros cuatro meses.

Otro sector en donde se observa un boom importador es en el automotriz, en donde las ventas de modelos importados de parte de las concesionarias aumentaron 106%, según datos de Adefa. Consecuentemente, se contrajo a 40% el peso de los 0km nacionales sobre las ventas totales, siendo que hace un año atrás representaba la mitad de las ventas. Cuando la administración actual arribó a la Rosada, el 67% de vehículos patentados eran nacionales. En efecto, el aumento de las importaciones genera un déficit en la balanza comercial de sector superior a los 3 mil millones de dólares, siendo que durante el primer cuatrimestre del 2023 ese balance aún era positivo.

Si tomamos a este balance como predictor, vemos que siempre que la brecha entre los dólares generados y los requeridos para importar lució altamente negativa, hubo tensiones en el tipo de cambio.