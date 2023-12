Este jueves, y en medio del conflicto que diferentes gremios llevan adelante con la Provincia por el incumplimiento de los acuerdos salariales, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) realizó una asamblea frente al Centro Cívico.

Lucas Rosell, delegado del Sindicato de Empleados Públicos, dialogó con La Nueva Mañana acerca de la situación que están viviendo los trabajadores y a los motivos de la medida de fuerza llevada a cabo en esta jornada.

"Durante el día de hoy nos hemos convocado para realizar asambleas informativas en todas las reparticiones y en este caso hemos realizado la asamblea general en el Centro Cívico para denunciar que el gobernador Martín Llaryora no ha respetado el acuerdo salarial que teníamos con el gobernador anterior, Jun Schiaretti", aseguró Rosell.

El delegado del SEP informó que en este momento el Gobierno provincial les adeuda "un 12,9% del salario acordado" y que además les aplicó un descuento de un 1%. Este descuento del aguinaldo se explica en palabras de Rossel, porque antes los trabajadoras y las trabajadoras aportaban un 4,5% a la obra social y ahora es un 5,5%.

Respecto a cuáles son las expectativas del gremio, el delegado indicó que esperan que la Provincia respete el acuerdo salarial y que de marcha atrás con los nuevos descuentos: "No solo este 1% ya se nos ha descontado de nuestra liquidación del aguinaldo sino que también este miércoles estaban analizando los legisladores en la legislatura incrementar este descuento. No tuvieron quórum por la oposición pero es algo no definido".

Rosell señaló que el objetivo de las asambleas es visibilizar la situación de los trabajadores y trabajadoras y que la ciudadanía sepa que los salarios de dicho sector "están por debajo de la canasta básica". "Venimos muy mal. Acá estamos hablando de sueldos de 220.000 y 240.000 pesos. En el caso mío yo tengo 15 años de antigüedad y estoy por debajo de la canasta básica", detalló el delegado del SEP.

Finalmente, Rosell agregó que no se trata solo de los salarios, sino que además se encuentran reclamando por las condiciones de trabajo en las que se encuentran: "Nos falta capacitación. No nos brindan herramientas de trabajo. No tenemos ningún tipo de incentivo. Estamos agotados de estar viviendo esta situación laboral".