En la noche del lunes el gremio de prensa realizó un sentido homenaje a Gabriela Cabús y Nicolás Fassi, ex miembros de Comisión Directiva del Cispren, que fallecieron este año, en reconocimiento a su trayectoria y huella que dejaron entre quienes compartieron diferentes jornadas de trabajo y experiencias.

En un cálido acto que presidió la secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovic, quien se refirió a la trayectoria de ambos periodistas y la impronta que tuvieron, no sólo en la organización gremial, sino también en los diferentes ámbitos en los que gravitaron y dejaron su huella, se realizó el homenaje a Gabriela Cabus (periodista, ex secretaria Gremial del Cispren) y Nicolás Fassi (periodista, ex-pro secretario de Cultura y ex secretario de Prensa del Cispren).

Con la presencia de familiares, amigas, amigos, compañeras y compañeros de trabajo y militancia, en el acto se proyectaron fotografías e imágenes en secuencia de ambos periodistas que integraron la Comisión Directiva del Cispren.

En la jornada compartieron historias, anécdotas y recuerdos de la militancia los compañeros Guido Dreizik (Comisión Directiva Cispren), Alexis Oliva (periodista e integrante de la Comisión Directiva Cispren), Aldo Blanco (ex trabajador de Radio Nacional Córdoba) y las compañeras de Caleidosocopio. Tras ello, el periodista Lucho Zegarra, en representación de las y los compañeros de los SRT, leyó unas palabras para Nicolás Fassi, y las compañeras de Caleidoscopio Realizaciones, Mariana Carmona Torregrosa y Victoria Glanzmann hicieron lo propio para Gabriela Cabus.

En el hall de ingreso, posteriormente, se descubrieron sendas placas por parte de sus familiares Hugo Cabus (hermano de Gabriela), y Agostina Chuburu (pareja de Nicolás).