Grupo Sacerdotal Angelelli: "Construir soberanía"

Los colonialismos están absolutamente vigentes. La independencia sigue siendo un desafío, un camino, un anhelo.

Hay fuerzas suficientes para hacerlo. Movimientos populares, de mujeres, de campesinos, de pueblos originarios, de desocupados, de piqueteros, de trabajadores, no se equivoca la consigna que dice "el pueblo unido jamás será vencido".

Asistimos a una situación sumamente frágil. Los enemigos no descansan. Nunca lo hacen. Un poderoso aparato mediático, fiel a las fuerzas del anti pueblo, no ahorran noticias falsas, no se cansan de insinuar descalabros, no dejan de agitar fantasmas golpistas, no dejan de dañar la esperanza.

No les importan ni la democracia ni la república. Son despiadados, con una perversidad alarmante. Acechan como jauría hambrienta a un Gobierno elegido por la mayoría de los argentinos.

Como Red Nacional de Fe y Política, no nos resignamos y queremos también denunciar y repudiar una escalada de persecución a organizaciones sociales. Vamos a honrar a nuestra historia de liberación e invitamos a todos, todas y todes a hacerlo.

Hay un Espíritu, Viento Implacable, que nos anima, nos fortalece, nos sacude. Ser dueños de nuestro destino es una construcción que no se detiene. No nos detendrán.

Grupo Sacerdotal Enrique Angelelli Red Nacional de Fe y Politica