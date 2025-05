La semana que concluyó permitió asistir al inicio de una nueva etapa -del gobierno de Milei- signada por un incremento en su accionar autoritario. El recorrido inicial mostró una furia desenfrenada -por el presidente Milei y sus funcionarios- contra quienes, por el Gobierno, son tomados como enemigos -y hoy resultan “objetivos” a eliminar-. La mencionada furia se manifestó en desbordados ataques dirigidos hacia los periodistas y los comunicadores mediáticos –y hacia los medios en los cuales estos se expresan- por el propio Milei y a través de sus funcionarios de mayor peso en las áreas pertinentes. También, el miércoles, tuvieron su cuota parte de castigo -una vez más- los indefensos trabajadores pasivos que reclaman en las inmediaciones del congreso nacional. Claro que las violencias propiciadas por el gobierno no pudieron ocultar los avances en las investigaciones por las estafas de $LIBRA y en el seno de la administración actual del PAMI. En tanto, la inmensa grey católica mundial se encuentra expectante esperando la designación de un nuevo Papa.

Ataque a la libertad de expresión - LLA y LVA

La embestida hacia los comunicadores masivos ocurrida en la semana pasada comenzó con hechos que van desde el amedrentamiento del, según la expresión del propio presidente de la Nación, segundo hombre más poderoso del gobierno -Santiago Caputo, quien tiene la SIDE a su cargo- a un fotógrafo del periódico Tiempo Argentino-; o “pedir las cabezas” –o sea sus despidos del medio en el cual trabajan- de los conocidos conductores televisivos Luis Novaresio y Baby Etchecopar; pasando por pedir cárcel por decreto para el columnista Gabriel Levinas, y llegando a amenazar con llevar a la justicia al periodista Carlos Pagni –por una supuesta banalización del holocausto- por una nota/editorial. A esto no hay que dejar de recordar que el fotoperiodista Pablo Grillo aún se encuentra peleando por salvar su vida luego de que las fuerzas de seguridad -a cargo de la represión del 12 de marzo pasado- le dispararan a la cabeza con un cartucho de gas; ni que Milei incitó mediante discursos de odio –“la sociedad todavía no odia lo suficiente a los periodistas” escribió Milei en redes hace poco- a llevar adelante ataques físicos contra algunos comunicadores –previo señalamiento publico-, como fue el que recibió el periodista Roberto Navarro. Todos estos hechos revisten una gravedad mayúscula y aparentan ser solo el inicio de una andanada de mandobles destinados a disciplinar a como sea a todo aquel comunicador que exprese algún tipo de desacuerdo con el Gobierno. Con todo lo que mayor estupor provoca no son los aberrantes hechos sino las minúsculas reacciones -en repudio- que han tenido lugar. Solamente el día viernes un par de candidatos a legisladores por CABA –la radical Lula Levy y Luca Bonfante del Frente de Izquierda- se manifestaron repudiando el “apriete” de Santiago Caputo al fotógrafo de Tiempo Argentino. La expresión de Levy -recordando e asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas- pareció ser muy apropiada: "En el país de Cabezas esto no es casual: buscan silenciar, amedrentar y dejar claro quién manda. Hay que ponerle un freno". Vista la marcha que ha iniciado el gobierno podría decirse –metafóricamente- que el espacio político que lo contiene va mudando desde La Libertad Avanza (LLA) hacia La Violencia Avanza (LVA).

Estafas y extorsiones. $LIBRA y PAMI

Pero también durante la semana, mientras los ataques a los comunicadores tenían lugar, tuvieron lugar dos episodios significativos que involucran a Milei y a varios de sus funcionarios en estafas y/o extorsiones. Uno fue el paso –triste e irritable- del jefe de Gabinete, Francos, por el Senado para dar explicaciones sobre el caso $LIBRA. Francos no solo no dijo nada sino que manifestó desconocer por completo el mundo de las criptomonedas. Luego de su intrascendente colaboración para esclarecer la posición de Milei en el caso de la estafa cripto al Jefe de Gabinete solo le faltó utilizar la expresión -con marca registrada- de De Loredo luego de perder en las últimas elecciones municipales en Córdoba capital: “Perdón, los hice venir al pedo”. Trascartón -como se dice- estalló en los medios el caso extorsiones y estafas en PAMI en cual se reveló que los empleados de la repartición debían aportar -con o sin su voluntad- un porcentaje del sueldo para la campaña (¿o para algunos bolsillos?). Esta revelación derivó en una patética puesta en escena -por parte de Santiago Caputo- tendiente a mostrar la estafa como una gestión exitosa de investigación interna del organismo por parte del Gobierno. Más allá de esto lo que sí hizo “el Mago del Kremlin” fue aprovechar la cosa para “limarle poder” -en la interna- a Karina Milei.

Autoritarismos democráticos

Sobrados ejemplos hay -aquí, allá y en todas partes- de esta práctica de poder: Bukele, en El Salvador; Ortega, en Nicaragua; Erdogan en Turquía; y la lista sigue. Lo que tienen en común todos estos casos es un marcado desprecio por las normas de convivencia democrática, las cuales violentan desde el ejercicio del poder represivo y coercitivo que ejercen sobre las ciudadanías e instituciones de sus estados/Nación. Por particularidades propias -de cada uno de los pueblos de los ejemplos citados- la tolerancia de las ciudadanías para con los regímenes citados les permite gobernar a sus pareceres a los líderes de estos países. En Argentina la tradición en cuanto al ejercicio de la tolerancia ciudadana para con estos regímenes ha mostrado –hasta el momento- no ser de la misma tónica que aquellas otras. El gobierno de Milei –podríamos decir- hoy se pareciera dirigirse hacia el autoritarismo a paso redoblado. Pero lo hace, metafóricamente hablando, sobre una –hoy- muy gruesa superficie de hielo congelado. Resta saber si el grosor del hielo no irá mermando -debido a un recalentamiento social producto de su accionar, y como consecuencia de no tolerar la ciudadanía a un gobierno autoritario-, hasta llegar al punto de que en algún momento la superficie se quiebre y termine hundiendo a la actual administración argentina -que hoy marcha hacia su propósito con la firmeza de los pasos de un mastodonte-.

A la espera de un nuevo Papa

En Ciudad Vaticano -y en el mundo todo- se sabe que el vacío que ha dejado el fallecimiento del Papa Francisco no será fácilmente ocupado. Cuenta de esto lo dan, por ejemplo, y entre tantas otras manifestaciones, el modo en que ha sido despedido por un inmenso número de estados y naciones profesantes de otras religiones. Algunos de estas valorizaciones de Francisco lo reflejan las expresiones de varios líderes mundiales: “Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias al Vaticano y a los creyentes de todo el mundo por esta gran pérdida que representa el fallecimiento del Papa Francisco, símbolo de tolerancia, amor y fraternidad” (Mahmoud Abbas, presidente palestino); “Francisco dio importancia al diálogo entre diferentes grupos religiosos y tomó la iniciativa frente a las tragedias humanitarias, especialmente la cuestión palestina y el genocidio en Gaza” (Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía); y también se lo ha calificado -a Francisco- como un “verdadero amigo de los musulmanes, sincero en su búsqueda de la paz” ( Jeque Ahmed El-Tayyeb, gran imán de Al-Azhar). Así de pesada es hoy la ausencia de Francisco para la iglesia católica y para el mundo. Ahora se debe encontrar a alguien que esté a la altura de un papa –Francisco- el cual bien podría haber hecho suyas las palabras de monseñor Elder Cámara en los años 70; decía en esos años el brasileño: “Cuando doy de comer a un pobre me dicen que soy un santo, cuando pregunto por qué son pobres, me llaman comunista”.