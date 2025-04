Pasados -hace mucho tiempo atrás- aquellos días en que Javier Milei y Luis Caputo aseguraban que nunca iba a haber una devaluación -y que el dólar se derrumbaría a los 600 pesos- el conjunto de ciudadanos argentinos se encuentran hoy atravesando horas intranquilas debido a la espera para comenzar a ver las inmediatas repercusiones, en la economía cotidiana, que traerán aparejados los anuncios económicos emitidos -entre los días jueves y viernes pasados- desde la administración nacional por aquellos mismos emisores. A este desespero -por el arribo de las malas noticias- se le suma una larga serie de acontecimientos de extrema gravedad institucional -en constante despliegue- que exponen de modo descarnado, en toda la escena socio/política nacional, el giro autoritario desenfrenado que va tomando el gobierno de LLA. Mientras tanto el mundo intenta tratar de comprender la visión geopolítica -y económica- de Trump para poder orientarse sobre el rumbo a seguir.

Argentina: pesadas nubes negras, presagio de tempestad

Tras el anuncio de la modificación cambiaria al clima económico/social -que sobrevendrá en breve- puede pronosticarlo hasta el paisano menos ducho oteando el horizonte sin levantar demasiado la cabeza. Casi cualquier argentino sabe hoy que las fuerzas del cielo –hoy ennegrecido- no dan la apariencia de estar acudiendo a prestar socorro, sino más bien todo lo contrario. Cómo fuere, lo que es seguro es que con la devaluación del 30% -del peso en reacción al dólar- mañana darán inicio una serie de cambios en la economía argentina en todos los niveles. También es seguro que dichos cambios favorecerán escandalosamente a los intereses geopolíticos y económicos de los EEUU -y en Argentina a algunos sectores poderosos- y perjudicarán a la totalidad de los sectores menos favorecidos económicamente de nuestro país. Algunas de las trágicas consecuencias –inevitables- que se saben devendrán de las medidas económicas anunciadas son: un fuerte incremento de la inflación, una sobre estimulada voracidad (en los individuos y en las empresas) por hacerse de dólares –a como dé lugar-, un incremento directo e inmediato de las tarifas (porque están dolarizadas por contrato), y una profunda acentuación de la recesión en curso. Lo descrito es lo mínimo –no negociable- que demanda la puesta en marcha de la maquinaria económica (llamarla PLAN es demasiado presuntuoso) concebida por el FMI – y aplicada por Milei, Caputo y sus funcionarios próximos-. Luego comenzarán a asomar otras calamidades, o, más bien, se comenzará a sentir las consecuencias de estas. Hablamos de, por ejemplo, la entrega de los recursos naturales –requisito presente entre las clausulas “secretas” que figuran en el acuerdo por el préstamo de 20mil millones-. Por el momento la ciudadanía solamente espera –asomada y expectante- mirando los densos nubarrones que se ciernen en el horizonte, desde donde “las fuerzas del cielo” amenazan con castigarla.

Buenas noticias y corralitos (¿Qué hay de nuevo, viejo?)

Para quienes vivimos -en vivo y en directo- la caída del gobierno de De la Rúa la historia de estos días parece calcada de aquellos. Un presidente argentino anunciando eufóricamente por cadena nacional la “buena noticia” de la llegada de un préstamo del FMI no es cosa nueva. Ya en el año 2000 el presidente radical Fernando de la Rúa lo hizo -¡Qué lindo es dar buenas noticias! Expresaba exultante el presidente argentino de entonces-. Luego vino el anuncio del préstamo del FMI a la administración Macri. Hoy, como si viviéramos en El día de la marmota, asistimos –y protagonizamos como extras- a la misma escena repetida que seguramente traerá idénticos acontecimientos. Macri logró concluir su mandato por cuenta de la “piedad” que le tuvo la oposición. De la rúa realizo el anuncio en diciembre del año señalado (2000), y un año más tarde tuvo que huir en helicóptero de la Casa Rosada dejando atrás varias decenas de argentinos muertos, víctimas de una brutal y desenfrenada represión a cargo de las fuerzas de seguridad. Con la llegada de cada uno de los préstamos del FMI siempre aparecen las restricciones para la adquisición de dólares por parte de los ciudadanos. En los tiempos del ministro Cavallo –cuando los pesos eran convertibles en dólares de forma inmediata- se estableció el tristemente célebre “corralito” que impedía a los ciudadanos a retirar más de 250 pesos/dólares por semana. Luego, durante la presidencia de Macri, se corrió el límite –de golpe y porrazo- de compra de dólares de manera escandalosamente abrupta (de 5millones a 200 por mes). En la versión 2025 (desde mañana) cada argentino de a pie solo podrá comprar oficialmente 100 dólares por mes –aunque el mismo día viernes, cuando se sabía que la devaluación y la restricción iban a anunciarse, el Banco Central le vendió a precio “viejo” casi 400 millones de dólares a algunos afortunados-. La película tiene siempre la misma trama, solo resta saber si alguno de los finales ya vistos alcanzará a la actual administración nacional.

10A. Un paro con el autoritarismo como protagonista central

La medida de fuerza asumida por la CGT el día 10 de abril contó con la inaceptable intromisión de los mecanismos de propaganda propios de los regímenes más autoritarios de la historia de la edad moderna. Ese día -10A-, de manera inconcebible en un sistema democrático, en las centrales de transporte –y en diversos centros de concentración de ciudadanía en tránsito- de CABA altoparlantes emitían mensajes del gobierno boicoteando al paro -en los cuales se nombraba a los dirigentes sindicales como “casta”- e instando a la población a realizar denuncias. Esta metodología propagandística gubernamental más que imitar a los gobiernos de Venezuela o Cuba pareciera estar emparentada –por lo que se sabe- con las prácticas de la propaganda del gobierno de, por ejemplo, Corea del Norte. Pero la embestida autoritaria (de Milei -y sus funcionarios próximos-) no solo dejó esta postal de autoritarismo durante la semana pasada, sino que además la administración nacional decidió sobre el cierre de la misma acometer contra el ciudadano español –consultor y asesor de imagen- Gutiérrez Rubí expulsándolo del país por… trabajar para la campaña electoral de Jorge Macri. Mas allá de que el consultor español anunció que se defenderá con todas las herramientas jurídicas existentes –y en todos los ámbitos posibles- el gesto de Milei expone un grado de desesperación altísimo por un posible traspié en la elección porteña. Esto es sumamente alarmante toda vez que la administración actual ya ha demostrado que no soporta revés alguno. Ya demostró no tener pruritos para gasear el rostro de una niña o para dispararle a la cabeza a un fotógrafo; ahora también expone su determinación totalitaria de echar fuera del país a quien -desde su caprichoso parecer- pueda molestarlo por el empleo politico en el cual se desempeña.

“Bebé, es un mundo salvaje…”

… cantaba Cat Stevens –y tenía razón-; y a quien hoy pareciera llegarle esta noticia es a Milei. Es que la geopolítica global actual tiene la estabilidad de un volcán en erupción –que nos recuerda el destino final de Krakatoa-. La impresión actual es la de un Trump que pareciera estar tomando al mundo todo como un–metafórico- gran atolón en el cual está detonando sus cargas económicas neutrónicas de modo experimental -y totalmente a la bartola-. Ya en las primeras de las detonaciones de los bombazos económicos los mercados del mundo –incluido Wall Street- volaron en pedazos, y el mayúsculo susto intimidatorio que produjeron los destrozos obligó a sofrenar al mandamás octogenario que ocupa la Casablanca en sus pretensiones de imponer -por mera prepotencia- sus ocurrencias desmedidas. Así las cosas los aranceles punitorios con los que se pretendía castigar –o cobrar una supuesta venganza- a la gran mayoría de los países del mundo tuvieron que ser suspendidos por 90 días –por mandato expreso de los multimillonarios más importantes del mundo-. Estos aranceles –supuestamente revanchistas- fueron presentados con fanfarronería y petulancia por el mismo Trump durante la primera semana de abril, cobraron vida durante un breve lapso, destrozaron mercados furiosamente, y ahora están congelados hasta un nuevo aviso –que quizás no llegue nunca-. Lo que sí logró sostener Trump es la cuota mínima arancelaria del 10% para todos los países del mundo –excepto China a la que le clavó 165%-. Argentina, con la amistad entre Trump y Milei en juego, no solo no obtuvo ningún beneficio –quedando con la misma carga arancelaria que los comunistas Colombia y Brasil, por ejemplo- sino que además fue advertida que EEUU cesaría la compra de carne de nuestro país para dar prioridad a los productores estadounidenses.

La cintura política del sur

Sudamérica presenta a su vez un panorama de fuerte resistencia a los embates de la Casablanca en virtud de la profundización del avance de los lineamentos progresistas –tendencia que podría incrementarse hoy según el resultado de las elecciones presidenciales en Ecuador- que encuentra en México, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela y Colombia un frente bastante compacto al momento de impedir una intromisión total –pretensión expresada a viva voz por Trump y sus funcionarios- por parte de la primera potencia mundial en la región. Justamente –y dentro de la tónica en que nos referimos- durante la semana se produjo el arribo del primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, a la presidencia pro tempore de la CELAC. En la cumbre Argentina no estuvo presente, quizás para evitar algún estado de divergencia del presidente Milei al quien la presencia del presidente Petro lo indispone hasta el colapso. Esto se sabe después del cruce entre ambos en Brasil que desembocó en una crispación que, al parecer –y según registros vistos por pocos-, condujo a la perdida de toda forma en el presidente argentino. Y sin corrernos del país sudamericano -presidido por el ex guerrillero- en estos tiempos cabe señalar por todo lo alto la determinación de la justicia colombiana para con uno de los más importantes grupos de medios del país caribeño (Cadena Caracol) en relación a la difusión de fake news. La cadena fue conminada a cesar con la emisión de perfilamientos falsos basados en información no corroborada. Ciertamente esta noticia -proveniente de los tribunales colombianos- dispara inmediatamente un interrogante cuya respuesta no sabremos nunca: ¿Cómo repercutiría una medida judicial que prohibiera en Argentina (y en Córdoba) la difusión de fake news y opiniones formadas a través de datos falsos en los gigantescos medios hegemónicos vernáculos?. Finalmente - dentro del ámbito sudamericano, y en estos días- durante la visita a Paraguay por parte de Milei destacó la jugosa “naranja” que le obsequió -consultado en los medios sobre los elogios del presidente argentino a la economía paraguaya- el diputado paraguayo Rubén Rubín: Cómo será de exitosa la economía de Paraguay que los paraguayos prefieren vivir en Argentina con hiperinflación que en nuestro país con superávit.