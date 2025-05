Pocas veces una elección tan irrelevante en sí misma, como la que este domingo tiene lugar en CABA, concentra tanto poder en juego. Esto es así debido a que el presidente Javier Milei decidió jugarse en la contienda legislativa porteña su rol de dirigente supremo de los sectores antiperonistas -liberales, reaccionarios y conservadores- intentando correr definitivamente la presencia entorpecedora de Mauricio Macri en tanto dirigente de peso representativo -del sector referido- al cual el presidente Milei pretende coptar de modo definitivo, de una vez y para siempre. Pero esta refriega no se da en un marco de aguas tranquilas para Milei, sino que, por el contrario, la misma tiene lugar entre escándalos de procesos e investigaciones judiciales -y policiales- que involucran directamente a los hermanos Milei -al propio presidente, Javier, y a su hermana, la secretaria presidencial, Karina-.

Anuncios de promesas – ¿Hoy un juramento mañana una traición?

“Por favor, no hagas promesas sobre el bidet”, pedía en una canción Charly García en 1984. La administración nacional -luego de masacrar públicamente a la candidata del PRO (Lospenatto) haciéndole caer el proyecto de Ficha Limpia- en su afán desenfrenado por “sacar de la cancha” a Macri y su devaluado espacio político –el PRO- derrotándolo en su propia casa, durante la semana previa a la elección del domingo ha revoleado muchas de este tipo de promesas “bideteanas” con anuncios rimbombantes de medidas -presumiblemente gratas para sus votantes- a granel; pero sin implementar ninguna -ya que la mayoría implican serios peligros políticos y judiciales-. Quizás, jugando con la canción de Gardel y Le Pera –Amores de estudiantes- hoy bien podría modificarse la sentencia presente en su verso final de siguiente modo: “promesas de campaña, flores de un día son”.

Dólares negros (de Argenzuela a Argenlombia)

Una de las medidas más controversiales que anunció el Gobierno nacional (buscando favorecer a su candidato, Manuel Adorni) es la que permitirá –o permitiría- adquirir bienes con dólares no declarados. De implementarse esto se le daría la posibilidad a -por ejemplo- narcotraficantes, contrabandistas y demás delincuentes varios de comprar diversas propiedades -casas, vehículos, o joyas (entre mil posibilidades más)- sin tener que demostrar el origen de los dineros con los cuales los adquirirían. Pero esta escandalosa medida dista mucho de ser una ocurrencia novedosa. Lejos de serlo, la misma ya tuvo un infame antecederte en Colombia, durante la presidencia de Alfonso López Michelsen (1974-1978), en lo que se denominó mediáticamente entonces como: La ventanilla siniestra. El mecanismo implementado por López consintió en permitirles a los “productores de café” (en pleno boom de producción y exportación) abrir cuentas en el Banco de la República sin declaración alguna. Pasado un tiempo se descubrió ante la opinión pública mundial que los dineros del café colombiano presentes en el Banco de la República tenían un fuerte tufo a marihuana y/o a pólvora-. Luego -en Colombia- llegaría la ley de extinción de dominio por la cual la gran mayoría de los bienes adquiridos por los “cafeteros multirrubros” pasaron a manos del Estado. Desde el conocimiento de este antecedente es posible que haya partido Elisa Carrió para reaparecer públicamente durante la semana pasada advirtiendo sobre esta potencial consecuencia-acerca de una muy posible futura investigación judicial- sobre los fondos “blanqueados” a la bartola en el afán desenfrenado de dólares que tienen Milei y los funcionarios de su gobierno.

Deportando (por deporte)

Tal como si la república Argentina fuera uno de los estados –republicanos y trumpistas- de los EE.UU. otro de los anuncios sobre futuras medidas a implementar fue el dado -esta vez por boca del propio vocero/candidato, Manuel Adorni- acerca de una Reforma Migratoria. Este cambio en el régimen migratorio abarcaría deportaciones exprés de cualquier condenado –acortándose, a su vez, los plazos de los procesos de apelación- y endurecimiento en los requisitos para obtener la ciudadanía. Al mismo tiempo se pretendería –pasando por alto la legislación vigente- comenzar a cobrar la prestación de servicios de salud en los hospitales públicos a aquellos migrantes no residentes. Este discurso de rechazo al migrante no atiende en lo más mínimo a alguna argumentación económica –ya que el balance comercial debido a lo que consumen y producen los extranjeros en el país es sumamente favorable para Argentina-, sino que tiende a presentar al extranjero como un enemigo del crecimiento económico personal de cada ciudadano. El mismo discurso xenófobo atraviesa a toda la derecha occidental, pero en el caso particular de Argentina el disparate alcanza ribetes de ridiculez inconmensurables.

Teléfono…, para la industria nacional

Señalaremos, por último, el anuncio de una próxima quita total de aranceles a los aparatos telefónicos importados. Esto, claro está, va a destrozar la producción nacional -fundamentalmente presente en Tierra del fuego-; pero el destino de las más de 6mil familias que perderían sus fuentes de ingresos está muy lejos del alcance del radar social de la administración nacional –encabezada por Milei-. Con la sensibilidad propia de Hannibal Lecter (el caníbal de la ficción creado por Thomas Harris -e inmortalizado en la pantalla por Anthony Hopkins-) el ministro de desregulación -Federico Sturzenegger- propuso que Tierra del fuego pase de ser un polo industrial a un parque de diversiones para extranjeros. Este supuesto método de abaratamiento -quita de aranceles para la importación de aparatos- de los productos tecnológicos ya se llevó adelante en el caso de las computadoras portátiles sin lograr ninguna merma sensible en el precio final que los consumidores argentinos abonan hoy por esos productos -en relación al que pagaban con los aranceles en plena vigencia-.

Alta inflación constante y procesos judiciales marchando a paso firme

Estas dos calamidades son las que perturban en mayor grado a la dupla de los hermanos Milei -y los funcionarios gubernamentales más próximos a ellos-. El índice de inflación -2,8%- que se conoció el jueves fue una verdadera amargura para una administración que “amenaza” desde su arribo al poder con aniquilar la inflación –o colocarla en rededor del 1% mensual (o menos aun)-. La forzadas caras sonrientes de los miembros de la administración desnudan a todas luces lo irresoluble que les resulta alcanzar sus metas inflacionarias, aun colocando a la economía argentina en un gigantesco proceso recesivo -que la destroza incesantemente de modo brutal- generador de desempleo y aniquilador del poder adquisitivo del trabajador. Por otra parte, la gran mentira -de los índices de inflación que se publican mes tras mes- consiste en que al índice de inflación mencionado (el 2,8% de este mes -o el 3,7% del mes anterior-, por ejemplo) hay que agregarle que le gobierno tiene pisadas las paritarias salariales en un 1% mensual. De tal modo que a la suba de costos y precios hay que sumarle los porcentajes de pérdida salarial mensuales. Una tragedia constante en las economías domésticas que empeora y deprime los ánimos de una sociedad que -hasta ahora- se ve incapaz de encontrar mecanismos de reacción que logren dar el brazo a torcer a un gobierno que avanza con las anteojeras puestas (¿y los ojos cerrados?) hacia cualquier parte pero a toda velocidad -y repartiendo rebencazos indiscriminadamente-. Respecto al plano judicial en el cual están involucrados los hermanos Milei la semana que concluyó ayer dejó como saldo más que preocupante -para Javier y Karina- la decisión de la jueza María Romilda Servini -en atención a la megaestafa $LIBRA- de acceder a investigar las cuentas (y transacciones de todo tipo) personales de uno y otro hermano. A su vez “otros nuevos bolsos” -como aquellos de Julio López- han expuesto la cara más cruda del delito de estafa del cual son acusados el presidente, su hermana y varios allegados. Nos referimos al caso de Mauricio Novelli -amigo, también involucrado en la estafa $LIBRA, de Javier Milei- a cuya madre y hermana se las pudo ver durante la semana pasada -por todos los medios de comunicación- vaciando las cajas de seguridad de la familia, y llevándose el contenido de las mismas en bolsos que, por momentos -y al no poder levantárselos debido al peso-, debieron ser arrastrados (según consta en algunas de las imágenes difundidas). La duda preocupante de los hermanos Milei –surgida desde estas imágenes referidas- podría ser si acaso ellos también resultarán -metafóricamente hablando- arrastrados por estos “otros nuevo bolsos” de estafa y corrupción.