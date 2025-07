Consultado por si el entonces gobernador Juan Schiaretti estaba al tanto de las muertes, insinuó que sí: “No tengo la precisión, pero deduzco que si Gomez Demmel sabe, Schiaretti sabe", indicó el ex funcionario. Foto: gentileza ElDoce.tv /Lucio Casalla

Consultado por si el entonces gobernador Juan Schiaretti estaba al tanto de las muertes, insinuó que sí: “No tengo la precisión, pero deduzco que si Gomez Demmel sabe, Schiaretti sabe", indicó el ex funcionario. Foto: gentileza ElDoce.tv /Lucio Casalla

Tras finalizar el juicio por las muertes de bebés en el Hospital Neonatal, el ex subsecretario de Gestión Administrativa de la institución, Alejandro Escudero Salama cuestionó la transparencia del proceso, dijo que el objetivo fue "no mostrar la verdad" y evitar que un ministro del Gobierno provincial -en este caso Diego Cardozo- sea condenado. Además apuntó contra el ex gobernador Juan Schiaretti e insinuó que él estaba al tanto de las muertes en el Hospital.

En una entrevista exclusiva con el programa Arriba Córdoba, de Canal 12, Escudero Salama quien fue condenado a cinco años de prisión como coautor de encubrimiento indicó que en el juicio "se fultraron cosas que iban a suceder": "Yo desde el día tres sabía que me iban a acusar por eso no tenía una expectativa positiva sobre una absolución”, indicó y sobre la fiscalía sostuvo que “esperaba otra actitud” y que “no estuvo a la altura”.

El ex funcionario dijo que se trató de un proceso “guionado” por “parte de la Justicia y parte del poder político”. El objetivo, según su denuncia, fue “no mostrar la verdad” y evitar que un ministro del Gobierno provincialsea condenado.

“No tengo nada contra Cardozo pero era muy alevoso cómo se iban previendo las cosas que iban a pasar durante el juicio. ¿Si se guionó en pos de qué? En pos de sentar un precedente de que a los ministros no se los va a condenar… los ministros no tienen que ser una figura condenable”, argumentó.

“El encubrimiento político judicial fue pergeñado de una manera muy grave. Fue pura especulación política, hay gobiernos que dan la cara y hay otros que no, este gobierno no salió a dar la cara”, disparó.

Consultado por la condena que recibió, Escudero Salama dijo que “hizo todo lo contrario” a encubrir. Recordó que estuvo seis meses en el Neonatal y que se cruzó con Damaris en los pasillos luego de la muerte de su bebé. “Estaba por un turno psicológico. Le habían dicho que se volviera y yo le dije que de ninguna manera, logré que le dieran el turno. Ahí escuché su relato, su relato fue tan cruel”, aseguró.

“Yo creo en las palabras de las madres”, aclaró, al tiempo que subrayó que “las cosas empezaron a ser distintas justamente a partir de este hecho” con el bebé de Damaris. “Yo lo institucionalizo para que me den un reporte. En el reporte que me dieron de enfermería, en la lista de enfermeros no estaba Brenda Agüero”, detalló.

“En ese tiempo la información la tenían superiores, la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud y demás. Ahí es cuando le dicen a Asís que vaya a denunciar, que yo no tenía que ir”, se defendió.

Consultado por si el entonces gobernador Juan Schiaretti estaba al tanto de las muertes, insinuó que sí: “No tengo la precisión, pero deduzco que si Gomez Demmel sabe, Schiaretti sabe. Si frente a un hecho así un funcionario no le avisa al gobernador, a mí me resulta poco creíble. Después, cuando esto sale a la luz el gobernador pidiera ser querellante a mi me pareció aberrante”.

Por último, cuestionó fuertemente el acto que encabezó en el hospital Manuel Calvo, cuando entregó incubadoras dos días después de que hicieran la denuncia por las muertes: “Ese acto fue un gesto de comunicación con una intención, un acto de absoluta insensibilidad. No estaba previsto, de repente vinieron las autoridades del Ministerio de Salud para preparar un acto porque venía el vicegobernador a traer aparatología. Me pareció una aberración hacer eso”.

El juicio por la muerte de bebés en el Nenatal

El proceso que tuvo a ex funcionario de alto rango entre los imputados, además de médicos y enfermeras, duró más de seis meses, tuvo unas 50 audiencias y la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7a. Nominación dictó sentencia el pasado 18 de junio en el juicio por la muerte de bebés nacidos sanos entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Materno Neonatal.

La enfermera Brenda Agüero, que era la principal acusada en el juicio, fue condenada por mayoría a prisión perpetua, al hallársela responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en cinco hechos, y en grado de tentativa en otros ocho.

En tanto, el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, resultó absuelto; y fueron condenados a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, la ex directora del nosocomio, Liliana Asís, y el ex subsecretario de Salud, Pablo Carvajal. En ambos casos, se los consideró responsables de encubrimiento por favorecimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público, con encubrimiento por omisión de denuncia.

También fueron condenados a cinco años de prisión, la médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología, Adriana Luisa Moralez; el abogado y ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Alejandro Escudero Salama quien salió a hablar con la prensa luego de la sentencia, y la médica cirujana y ex jefa de Neonatología Marta Elena Gómez.

La única persona que queda presa después de esta sentencia es Brenda Agüero, mientras que el resto de los condenados quedarán en libertad, bajo fianza de 35 millones de pesos, ya que tienen su condena en suspenso, ante la posibilidad de que presenten apelaciones. Entre otros requisitos legales, estas personas tampoco podrán salir del país.

Al igual que Cardozo, fueron absueltos también la médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología y ex vicedirectora del Neonatal, Claudia Elizabeth Rigelheim; la ex jefa de Enfermería Alicia Beatriz Ariza; la médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología María Alejandra Luján; y el abogado y ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto.

