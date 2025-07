Cooperativas de trabajo y medios de comunicación comunitarios realizarán una jornada de reclamo este miércoles desde las 10:30, en la Plaza San Martín. Las y los trabajadores de diversos rubros se sumarán a la histórica ronda de jubiladas y jubilados para denunciar el “abandono estatal”.

En un comunicado, la Asamblea de Cooperativas de Trabajo de la Provincia, que reune a más de 100 unidades productivas de diferentes sectores, alertó sobre el “contexto de creciente precarización”. Exigen que el Gobierno active “políticas públicas efectivas que garanticen la producción, los ingresos y los derechos laborales”.

Previo al Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el primer sábado de julio desde 1995, diversas asociaciones agrupadas en la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba, Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, realizarán una radio abierta y una asamblea pública para visibilizar los reclamos.

“El Gobierno beneficia a los sectores concentrados”

“Las empresas de nuestro país tienen un apoyo del Estado, como desgravaciones impositivas. Nuestro sector no tiene tantos beneficios como las grandes compañías o las multinacionales, que se ven favorecidas, por ejemplo, con el RIGI”, expresó Valentina Santellan, integrante de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina - Córdoba y de la cooperativa de diseño Montón, en diálogo con La Nueva Mañana.

En esa línea denunció: “El Gobierno nacional y el provincial tienen políticas públicas que benefician a los sectores concentrados”.

Santellan manifestó que las cooperativas agrupadas en la asamblea provincial, que incluye diferentes rubros como construcción, textil, medios de comunicación, producción gastronómica y profesionales que prestan servicios como arquitectos, diseñadores, atraviesan una “situación complicada, como muchas Pymes”. Y amplió que el sector se ve afectado por el resentimiento del consumo interno, los costos “altísimos” de producción y la “retirada de las políticas públicas”.

Un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA) difundido el martes pasado develó que entre enero de 2024 y el mismo mes de 2025, 12.259 unidades productivas del país no pudieron sostener el funcionamiento. Entre las principales causas la asociación destaca las políticas económicas que impulsa el gobierno de Javier Milei, como la recesión, la presión impositiva y las inequidades que deben enfrentar las fábricas locales ante la importación indiscriminada.

La cooperativista detalló que el reclamo apunta a que tanto el gobierno de Javier Milei como el de Martín Llaryora activen programas de empleos, fomentos y capacitaciones, para garantizar los puestos de trabajo.

“Tenemos capacidad de trabajo y transformación y eso queremos visibilizar”, dijo en referencia a la jornada de lucha que se realizará este miércoles.

Santella detalló a este medio que “la situación es de emergencia y no dista mucho de otros sectores del trabajo, incluso los formales”. “Tenemos a las y los jubilados en situación de pobreza, a las y los trabajadores del Estado en situaciones muy vulnerables, el sector privado advierte que las empresas quiebran y cierran”, concluyó

La situación de los medios cooperativos

Ramiro Chaves, integrante de la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos (CMCC Córdoba), del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y de la Radio Pueblo, detalló la situación de radios, portales web y diarios.

Los salarios de las y los periodistas que trabajan en cooperativas de medios rondan entre $300.000 y $500.000, detalló Chaves. La remuneración no alcanza a cubrir la canasta alimentaria, que en mayo llegó a $1.110.624.

“El ajuste salvaje del Gobierno nacional, la eliminación de fomentos y programas y la intervención del Enacom perjudicó a todos los medios cooperativos”, planteó. A nivel provincial, Chaves denunció que el Programa de Fortalecimiento de Medios Cooperativos y Comunitarios, presentado en mayo del año anterior por el gobernador Llaryora, no está funcionando. “Hay muchos programas que fueron aprobados y no se implementan. Sumado a eso, los sectores de la economía popular y social no están muy presentes en la implementación efectiva y eficiente en las políticas públicas de Córdoba”, se explayó.

Además señaló las irregularidades e incumplimientos en la distribución de la pauta oficial. En relación a los reclamos, puntualizó que diferentes medios se están organizando para exigir el relanzamiento del Programa de Fortalecimiento, "en defensa de la democratización de la información y del derecho a la comunicación".