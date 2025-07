El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) registró una inflación del 1,8% en junio, que en línea con lo difundido por el Indec, atraviesa una tendencia de desaceleración. Sin embargo, alerta la consultora que el rubro "Alimentos y Bebidas sin Alcohol" experimentó un incremento del 1,6%, muy por encima del 0,9% del mes anterior, que "impide una reducción más acelerada de la inflación, afectando principalmente a los sectores más vulnerables".

"Esta suba estuvo influida, entre otros factores, por los aumentos estacionales en productos frescos como frutas y verduras, así como por incrementos en insumos básicos como aceites y harinas", indica el IETSE.

Advierte la consultora que "el consumo continúa estancado" y si bien aclara que ciertos segmentos de la población

(particularmente aquellos pertenecientes a los estratos medio altos y altos) pueden haber experimentado una leve reactivación en su nivel de gasto, impulsados por el uso de ahorros en dólares u otras estrategias, "la gran mayoría de la población sigue enfrentando serias restricciones".

Analiza el IETSE que el consumo diario permanece deprimido, en respuesta al "estancamiento salarial y a la pérdida sostenida del poder adquisitivo, que ha generado una brecha cada vez más profunda entre las necesidades y las posibilidades reales".

Las encuestas de hogares realizadas por el IETSE son categóricas en este sentido: casi el 60% de los hogares no logra cubrir adecuadamente la Canasta Básica Alimentaria, lo que significa que muchas familias no compran lo que necesitan, sino lo que pueden. Más aún, cerca del 90% de los hogares recurrió al financiamiento para poder alimentarse, como el uso de tarjetas de crédito, fiado y préstamos informales.

"Este fenómeno evidencia una creciente dependencia de soluciones de urgencia y una inseguridad alimentaria latente que no puede soslayarse", subrayan.

Respecto al dato de inflación, celebrado por el Gobierno Nacional como un dato positivo en abstracto, plantea el IETSE es que aislado del contexto social y económico en que ocurre, "corre el riesgo de convertirse en una cifra técnicamente positiva, pero socialmente vacía".

Y agregan: "La consolidación de una economía estable y con bajo nivel de inflación, debe estar indefectiblemente acompañada de una recuperación de los ingresos, generación de empleo y de un acceso pleno a derechos básicos como la alimentación. De lo contrario, no estaremos frente a una genuina recuperación, sino simplemente ante una meseta coyuntural".

Datos Técnicos

 Inflación Junio 2025: 1,8%.

 Inflación acumulada (1º semestre 2025): 15,4%

 Inflación interanual: 40,3%

 Inflación proyectada anual: 33%

 Canasta Básica Total (familia tipo): $1.471.261-.

 Canasta Básica Alimentaria (familia tipo): $784.964-.

Indicadores Sociales Relevantes

(Fuente: Encuestas IETSE a 2.500 Jefas y Jefes de Hogar – Junio 2025)

 57,7% de los hogares no accedió satisfactoriamente a la Canasta Básica Alimentaria.

 72,5% de quienes sí accedieron lo hicieron gracias a asistencia estatal (AUH y

Tarjeta Alimentar).

 10,6% de los hogares tuvo integrantes que comieron sólo una vez o directamente

no comieron en algún día del mes.

 18,7% realizó acciones que hubiesen preferido no hacer, para conseguir alimentos

(como pedir dinero o comida).

 19,7% de los hogares se quedó sin alimentos en algún momento del mes.

 30,5% reportó que algún integrante sintió hambre y no pudo satisfacerlo.

 49,8% debió suspender al menos una comida diaria.

 88,6% financió alimentos (tarjetas de crédito 44,7%, fiado 36,1%, dinero prestado

7,8%).