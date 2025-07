La Cámara en lo Criminal y Correccional de 5° Nominación de la ciudad de Córdoba, integrada con jurados populares, condenó a un hombre a 13 años de prisión, por intentar asesinar a su esposa en reiteradas ocasiones. La Justicia reconoció que el agresor planificó los ataques y su accionar fue considerado "inidóneo" para provocar el fin fatal.

El acusado fue declarado autor responsable de lesiones gravísimas, y tentativa inidónea de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género sostenida en el tiempo, en concurso real.

Según los fundamentos de la sentencia, desde el inicio de la relación, cuando la víctima tenía 14 años y el acusado 23, el hombre ejerció un control abusivo, celos extremos, aislamiento social, violencia física, psicológica y amenazas constantes, incluso hacia los hijos en común.

Durante el proceso, el tribunal integrado por Alfredo Fernando Villegas , Blanc Gerzicich y Enrique Rodolfo Buteler consideró probado que, en septiembre de 2018, el hombre golpeó a su esposa con un objeto contundente mientras ella regresaba a su domicilio en una motocicleta, en una zona descampada de la localidad de Colonia Tirolesa.

"La agresión fue planificada con antelación y tuvo como objetivo simular un accidente de tránsito", dicen los fundamentos de la sentencia. La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave que la dejó en coma durante varios meses y fue sometida a múltiples cirugías y debió ser intervenida con una válvula de flujos en el cráneo.

Durante el proceso de rehabilitación domiciliaria, un año después de la primera agresión -que no fue denunciada por la víctima- el agresor intentó nuevamente causarle la muerte a su pareja. Ingresó a su habitación y le acercó un imán con la intención de desprogramar la válvula que le habían colocado.

Conforme a la prueba reunida, el plan criminal no puedo concretarse porque el imán no logró desprogramar la válvula ya que no tenía la potencia necesaria para lograrlo. El tribunal consideró como agravantes la extensión del daño causado puesto que trascendió a sus hijos pequeños, así como también la circunstancia que debe afrontar la víctima de la mayor parte de su vida estar "disminuida físicamente, medicada, con riesgo de sufrir convulsiones de modo intempestivo".

Noticia relacionada: