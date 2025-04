La semana pasada -y quién sabe por cuánto tiempo más- el pulso de los acontecimientos en el país ha sido marcado por el mayúsculo hito que fue el fallecimiento del argentino más importante de la historia -hablamos de quien nació en 1936 como Jorge Bergoglio y falleció en 2025 siendo el Papa Francisco-. Pero, más allá de la gran atención que concitó la partida de este mundo del sumo pontífice, en los recientes días pasados han tenido lugar en el país una numerosa serie de sucesos -políticos, económicos y sociales- de suma gravedad que han comenzado a presentarse –en muchos casos- como tragedias perdurables para el próximo destino de la Nación.

El poder del odio (y el odio en el poder)

Es hartamente sabido que el mensaje de odio prende en los individuos susceptibles de receptarlo como un fuego en un cañaveral -al decir de los PR-. Que el hoy presidente, Javier Milei, odia -muy profundamente a muchas personas- no es ninguna novedad; que su forma de manifestar dicho odio es comunicarlo en todas las direcciones posibles, y a gritos ensordecedores –hasta en las redes sociales escribe sus mensajes de odio en mayúsculas (que es el modo de gritar -con grafía- en redes)- todo el tiempo que puede, tampoco es noticia. La noticia es que su mensaje ha comenzado a manifestarse físicamente contra sus “objetivos” odiados, alentando -directa o indirectamente- actos de violencia que ponen en riesgo la integridad física -y la vida misma- de aquellas personas que son señaladas como “objetivos” a ser agredidos sin medir las consecuencias. Uno de los mensajes recientes -en las redes- de Milei a la ciudadanía fue: “…, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor los odiarían aún mucho más que a los políticos. ¡CIAO!”. Luego –durante el transcurso de los días pasados- tuvo lugar un incidente en el cual el conocido periodista Roberto Navarro, dueño y conductor del El Destape, sufrió un artero ataque físico en su contra de suma gravedad. El episodio se dio del siguiente modo: Encontrándose Navarro en la recepción de un hotel un individuo comenzó a insultarlo de frente y, al levantarse el periodista para pedirle que lo dejara en paz, otro individuo desde atrás le propició un golpe de puño en la cabeza cuya consecuencia fue que al periodista se le produjo un importante hematoma en la cabeza por lo cual debió permanecer internado un par de días en una clínica para someterse a estudios que garantizaran su estado de salud. De por sí el hecho se constituye como una señal alarmante de lo que pueda venir a sucederle –en línea con este ataque- a todo aquel que ose emitir desde un medio comentarios u opiniones que no contenten al ejecutivo nacional; pero tanto o más alarmante resulta la falta de reacción -en repudio- por parte de la mayor parte de los poderes –sean estos tres o cuatro (si cuenta al periodismo)-. La naturalización del episodio hoy pone en riesgo a la seguridad de los comunicadores -“sicarios con credencial de supuestos periodistas”, según Milei-, pero quien sabe mañana quiénes serán los nuevos “objetivos” señalados.

Con la nuestra

Mientras la “motosierra” descuartiza a la sociedad argentina -a toda ella y a cada uno de quienes la integran-, a las prestaciones sociales que dependen del estado y a toda la economía en general, por otra parte el despilfarro de divisas por parte de los funcionarios integrantes de la actual administración nacional constituye un modus operandi escandaloso y burlesco. Prueba visiblemente escandalosa de esto lo es, por ejemplo, el presupuesto del que dispone Manuel Adorni. Según reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, -en el Senado Nacional- este “motosierrista”, el vocero de la Presidencia, secretario de Comunicación y Medios, y candidato a legislador de CABA, quien cuenta con 250 empleados a su cargo, gasta del estado 30 mil millones de pesos. A todo esto -y mientras el Gobierno anuncia una baja en la pobreza- hace 4 días atrás se dio a conocer que las ventas en supermercados y mayoristas volvieron a caer en febrero. Este viaje hacia opulencia prometida -por Milei-, con una constante caída del consumo, podría asemejarse a pretender, como ocurrencia, ir hasta África pasando por la Isla de Pascua.

Un retraso carísimo

Agregado a la friolera presupuestaria de Adorni está el descomunal costo invertido para que una numerosísima comitiva nacional -encabezada por Milei- integrada por funcionarios de primera importancia afectiva del presidente viajara hasta Ciudad del Vaticano para asistir a la despedida -a cajón abierto- de Francisco; despedida a la cual… llegaron tarde! Por perder el tiempo -en CABA- en un intrascendente “homenaje” a Milei en una institución educativa carente de todo prestigio. Destaca que varios de los integrantes de la comitiva viajera son quienes no mezquinaron improperios, insultos y desconsideraciones hacia Francisco mientras estaba con vida -y que tampoco mezquinan en gases, palos y cachiporras para reprimir ferozmente a los jubilados todos los miércoles-.

Pagando deuda ajena con plata propia

Como broche de oro del caudaloso derrame de divisas argentinas que van a parar a cualquier parte –menos a aquellos argentinos urgidos de recursos mínimos para sobrevivir- se anuncio sobre el fin de la semana que Argentina reconoce (y blanquea) mas deuda ante el FMI -la de los juicios internacionales-. Los fondos acreedores de deuda argentina -como Burford Capital y los tenedores de bonos- celebran (con la nuestra).

Y con la vuestra también

Pero las malas nuevas -en los diversos actores económicos argentinos- alcanzan esta vez también al sector que se percibe como uno de los mayores aliados, en lo político y en lo económico, de la administración Milei: el campo. Es que luego de que a los productores se les aconsejara liquidar cuanto antes -recordándoles que en junio vuelven las retenciones- ahora se les hace saber que el equipo económico mantendrá el dólar hundido porque: "La prioridad es bajar la inflación". A la vez los anoticiaron de que las retenciones recién empezarían a bajar el año que viene, si aumenta la producción. Como se ve, malas, hay para todos.

Propósito FMI: desguace total

Sabido era -fue y será- que el otorgamiento del préstamo de 20 mil millones de dólares a la administración Milei llevaba implícita una exigencia de destrozo y desintegración de la economía y una renuncia absoluta a la voluntad emancipadora de nuestra república de los intereses profundos de EE.UU. y sus aliados -Reino Unido, Israel y algunos súper poderosos grupos económicos-. En atención a esto el gobierno nacional ha realizado una serie de anuncios que aceleran el saqueo y el despojo a manos de los intereses de los actores citados. En consecuencia, y a modo de muestra clara de buena voluntad, Javier Milei firmó el ascenso de la diplomática -como embajadora argentina en el Reino Unido- Mariana Plaza, quien es la ideóloga de "la doctrina Plaza" -que establece el acercamiento a las autoridades británicas para cooperar en diferentes áreas a cambio del abandono del reclamo por las Islas Malvinas-. También se anuncio durante la semana la privatización total de Enarsa -empresa con la que el Estado llevó adelante obras de suma importancia para la infraestructura energética y productiva del país-.

Milei-FMI: una relación Kristalina

Cosechando lo sembrado -aunque hoy la metáfora no le caiga bien al campo- el presidente argentino consiguió la semana pasada que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, pidiera públicamente un acompañamiento al Gobierno en las elecciones legislativas. Pero, al mismo tiempo, la búlgara también criticó a los argentinos por tener los dólares afuera: "Me dijeron que tienen 200 mil millones de dólares bajo el colchón, imaginen si lo invirtieran en la Argentina". Un detalle que se le pasó a la directora del FMI es que el ministro de Economía argentino -Luis Caputo- tiene declaradas siete cuentas offshore. Toda vez que recientemente la agencia Bloomberg hizo saber públicamente que medio Directorio del FMI no quiso que se le volviera a prestar a Argentina cabría preguntarse: ¿Este –el de las offshore de Caputo- será uno de los datos que solamente recordó la mitad del directorio del Fondo Monetario Internacional que se opuso al otorgamiento a Argentina del nuevo préstamo antes de que se hiciera efectivo?