La Cámara 7° dictará sentencia este miércoles por la muerte de bebés nacidos sanos en el Neonatal

Los hechos investigados ocurrieron entre marzo y junio de 2022. La causa tiene como principal imputada a la enfermera Brenda Agüero y a diez ex funcionarios, entre ellos el ex ministro Diego Cardozo y la ex directora del nosocomio Liliana Asís.