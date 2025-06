"Espero que la Justicia sea independiente y que nos de a los padres que atravesamos este camino sumamente doloroso una respuesta, esa respuesta que no pudieron darnos en ese momento". Foto: LNM/ Lucrcia Bianchini

"Espero que la Justicia sea independiente y que nos de a los padres que atravesamos este camino sumamente doloroso una respuesta, esa respuesta que no pudieron darnos en ese momento". Foto: LNM/ Lucrcia Bianchini

En la audiencia final del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal las familias de las víctimas realizaron una vigilia exigiendo justicia. Vanesa Cáceres, la mamá de Fancisco, un bebé que nació sano y falleció a las pocas horas, expresó que espera "condenas justas". "Creo que hay responsabilidades que son ineludibles", dijo en la puerta de la sala en la cual el tribunal determinará las penas contra los once imputados.

"Espero que la Justicia sea independiente y que nos de a los padres que atravesamos este camino sumamente doloroso una respuesta, esa respuesta que no pudieron darnos en ese momento", manifestó Vanesa en una rueda de prensa antes de que el jurado comience a deliberar.

Cáceres también se refirió a la responsabilidad de Brenda Agüero, la enfermera acusada de ser la autora material de los pinchazos mortales. "Apelaron a defenderse en los medios", dijo refiriéndose a la princial imputada y su abogado y agregó: "Una persona inocente se defiende en el tribunal". "Venimos arrastrando un camino sumamente doloroso", continuó.

"Nosotros entramos perdiendo a esta sala, hay cosas que no vamos a poder solucionar por nada del mundo", añadió la mamá que junto a otras familias estuvo presente en el juicio oral y público. En la última jornada las autoridades de la Cámara, Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, y un jurado popular dictarán la sentencia contra Agüero y otros diez imputados, entre ellos el ex ministro de Salud Diego Cardozo y la ex directora del hospital Liliana Asís.

Antes del veredicto la subdirectora del nosocomio en el momento de los hechos, Claudia Elizabeth Ringhelheim, defendió su inocencia en las palabras finales frente al tribunal. La médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología está impitada por los delitos de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionaria pública. Durante los alegatos, el fiscal pidió que se le imponga la pena de un año de inhabilitación y del máximo de la multa.

