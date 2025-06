En un histórico proceso que duró más de seis meses y tuvo unas 50 audiencias, este miércoles la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7a. Nominación dictó sentencia en el juicio por la muerte de bebés nacidos sanos entre marzo y junio de 2022 en el Hospital Materno Neonatal, tras diez horas de deliberación.

La enfermera Brenda Agüero, que era la principal acusada en el juicio, fue condenada por mayoría a prisión perpetua, al hallársela responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en cinco hechos, y en grado de tentativa en otros ocho.

En tanto, el ex ministro de Salud, Diego Cardozo, resultó absuelto; y fueron condenados a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, la ex directora del nosocomio, Liliana Asís, y el ex subsecretario de Salud, Pablo Carvajal. En ambos casos, se los consideró responsables de encubrimiento por favorecimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho y por la calidad de funcionario público, con encubrimiento por omisión de denuncia.

También fueron condenados a cinco años de prisión, la médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología, Adriana Luisa Moralez; el abogado y ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Alejandro Escudero Salama, y la médica cirujana y ex jefa de Neonatología Marta Elena Gómez. En tanto, el ex subsecretario de Salud, Pablo Carvajal, fue condenado por mayoría a cuatro años de prisión.

La única persona que queda presa después de esta sentencia es Brenda Agüero, mientras que el resto de los condenados quedarán en libertad, bajo fianza de 35 millones de pesos, ya que tienen su condena en suspenso, ante la posibilidad de que presenten apelaciones. Entre otros requisitos legales, estas personas tampoco podrán salir del país.

Al igual que Cardozo, fueron absueltos también la médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología y ex vicedirectora del Neonatal, Claudia Elizabeth Rigelheim; la ex jefa de Enfermería Alicia Beatriz Ariza; la médica con especialidad en Obstetricia y Tocoginecología María Alejandra Luján; y el abogado y ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto.