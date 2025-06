Reapareció Schiaretti y cuestionó a Milei: "El equilibrio fiscal no se puede conseguir a los hachazos”

"Hoy la única prioridad del Gobierno es no emitir, como si eso, por sí solo, fuera a resolver todos los problemas", indicó el ex mandatario provincial. Foto: gentileza @JSchiaretti

"Hoy la única prioridad del Gobierno es no emitir, como si eso, por sí solo, fuera a resolver todos los problemas", indicó el ex mandatario provincial. Foto: gentileza @JSchiaretti

El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reapareció en Buenos Aires durante una jornada sobre desarrollo sustentable en el marco del 65° aniversario la Universidad de Morón y cuestionó al Gobierno nacional por el rumbo económico: "El equilibrio fiscal no se puede conseguir a los hachazos”, disparó.

El hoy referente del espacio Hacemos, advirtió que el dólar está atrasado y repasó riesgos del rumbo oficial: “En Argentina, los que manejan la economía, históricamente, se enamoran de los instrumentos. Hoy la única prioridad del Gobierno es no emitir, como si eso, por sí solo, fuera a resolver todos los problemas. Pero no hay equilibrio con otras variables”.

En el marco del 65° aniversario de la @uni_moron, participé de la jornada “Hacia un Modelo de Desarrollo Sustentable Productivo Federal”.



Las universidades cumplen un rol fundamental como motor de inclusión y ascenso social. Por eso, vale la pena estudiar y esforzarse: Argentina… pic.twitter.com/eDkDOX6Jqf — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 4, 2025

“El dólar está artificialmente reprimido y no hay reservas. El tipo de cambio está atrasado”, dijo el ex mandatario provincial y cuestionó el desfinanciamiento en distintos sectores. “No es sostenible un modelo que reduce las jubilaciones, que desfinancie las universidades, que se desentienda de la salud, de las personas con discapacidad, de la ciencia y la tecnología. El Estado no puede abandonar esas responsabilidades”, sostuvo.

Además, alertó sobre el impacto social de las medidas implementadas: “La mayoría de los argentinos está haciendo un esfuerzo enorme con la esperanza de que esto mejore. Pero si no hay resultados, si no hay progreso real, esa esperanza se convierte en frustración. Y eso puede hacernos retroceder como sociedad”.