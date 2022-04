Daniel Lacase, en el juicio por Nora: "Nunca fui vocero" de Macarrón

Este martes, en el juicio por el femicidio de Nora Dalmasso testimonió el abogado Daniel Lacase, quien manifestó que se excedió en lo dicho y que nunca fue vocero del acusado Marcelo Macarrón.

Cabe recordar que Lacase fue representante legal del viudo de Nora Dalmasso y que testigos los señalaron como responsable de haber deslizado versiones que desviaron la investigación durante la instrucción.

“Me excedí en cuanto hablar; nunca fui vocero”, manifestó Lacase en una nueva audiencia del juicio que se desarrolla en los Tribunales de Río Cuarto y que busca determinar quién asesinó a Nora Dalmasso en un country de la ciudad del sur de la provincia.

"Estábamos con Macarrón en Punta del Este en un torneo de golf. Antes de entrar al puente de La Barra me llama quien entonces era mi pareja. Silvia (Magallanes) me llamó y me dijo que me aleje. Ahí me dijo: ‘Nora murió’”, contó el abogado, según repasa el diario Puntal.

Según Lacase, Macarrón “se desencajó y nos abrazamos como cualquier persona que pierde a un ser amado”. Agregó que durante el viaje de vuelta, el viudo de Nora Dalmasso estaba "desvastado".

Finalmente, Lacase manifestó que por las circunstancias vividas, se distanció de Macarrón, a quien reconoció sin embargo como un amigo.

