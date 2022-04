Para el ex abogado de Zárate, "se investigó mal" el femicidio de Nora

El abogado Enrique Zabala, quien defendió a Gastón Zárate, bautizado por la sociedad como "El Perejil" cuando fue detenido e imputado del crimen de Nora Dalmasso, cometido en noviembre de 2006 en Río Cuarto, opinó que hubo una "mala investigación" del caso y señaló que existió una "contaminación de pruebas" y un sesgo "clasista" en las hipótesis que orientaron la instrucción de la causa.

El abogado, luego de declarar como testigo en la 16ta. audiencia del juicio, manifestó a la prensa que el crimen de Dalmasso no llegó al esclarecimiento porque actuaron "muchos actores", como fiscales, forenses, peritos y policías, que "barajaron diversas hipótesis todas encontradas y con tres imputados por distintas causas con los mismos elementos" probatorios.

En esa línea, Zabala lamentó que no se haya llegado al esclarecimiento con los elementos que generalmente no tienen otras investigaciones, como el de contar con los mejores equipos científicos y la mejor tecnología, y consideró que el error pudo estar en "tratar de determinar el móvil (criminal) y no en determinar el autor".

El letrado también dijo que el proceso de investigación fue "prejuicioso" y "clasista" porque estuvo apuntando a "determinado estrato social", como el caso de Zárate, el pintor al que pretendieron inculparlo por el asesinato.

Al ser consultado por los medios sobre la acusación a Macarrón, el abogado dijo que "es difícil probar que alguien es autor intelectual, porque es difícil probar un convenio criminal con alguien", por lo tanto consideró que esta imputación "no va a alcanzar" para una sentencia condenatoria.

"Me da la sensación que este homicidio no fue espontáneo, es decir que no es que fueron caminando la vieron por la calle y dijeron vamos a violarla y matarla", sostuvo el letrado, quien añadió que a su entender "no era un ataque sexual".

Otro de los testimonios del miércoles fue de Ricardo Araujo, entonces colaborador del empresario Rohrer, quien afirmó que el sábado, cuando sucedió el homicidio de la esposa de Macarrón, aquel se encontraba en Buenos Aires y que incluso ambos se juntaron para comer un asado.

También declaró Guillermo Gonella que, al igual que Araujo, se refirió a que Rohrer se encontraba en Buenos Aires a la fecha del asesinato de Nora, tal como fue acreditado durante la instrucción de la causa.

Rohrer está apuntado por los hijos de Macarrón (Facundo y Valentina) como sospechoso de tener vínculos o conocimientos sobre el asesinato.

Además, el tribunal resolvió derivar a la Fiscalía unas actuaciones de la etapa de instrucción para que se investigue si corresponde acción penal contra del abogado Daniel Lacase, ex representante legal de Macarrón, por presuntas maniobras extorsivas.

Para este jueves están previstas las declaraciones de una testigo y la posible ampliación indagatoria del viudo Marcelo Macarrón. La testigo prevista es María Virginia Fuentes Lesta, esposa de Ricardo Araujo, un testigo que declaró el miércoles y que era colaborador de Rohrer.

También es probable que el viudo e imputado Macarrón pida ampliar su indagatoria para aclarar cuestiones relacionada a los dichos de testigo que se presentaron en el transcurso de esta semana.

Fuente: Télam

