Buscan determinar dónde estaba Rohrer el día del femicidio de Nora Dalmasso

El juicio oral y público por el femicidio de Nora Dalmasso prosigue este miércoles con la comparencia de cuatro testigos y la intención del jurado popular de avanzar en la determinación de dónde estaba el empresario Miguel Rohrer el día del hecho.

Apodado "El Francés", Rohrer es señalado por el imputado Marcelo Macarrón y su entorno como sospechoso no investigado por el crimen de Villa Golf de Río Cuarto ocurrido en 2006. De acuerdo a su declaración en el expediente, durante aquella jornada se encontraba en Buenos Aires y no en la ciudad del sur provincial.

Los cuatro testigos convocados este miércoles son Guillermo Gonella y Ricardo Araujo, con quienes se intentará avanzar sobre este tema en particular, y por otro lado el médico cardiólogo y vecino de Nora Guillermo Amuchástegui, y el abogado Enrique Zabala.

"Me encontré con lo que todo conocen"

Amuchástegui declaró en la mañana de este miércoles y recordó lo vivido ese domingo en el que encontraron sin vida a la mujer, cuando él fue de las primeras personas en llegar a la vivienda.

“Me fui a la casa de Marcelo y me encontré con lo que todos conocen. Me tomé el trabajo de llamar al forense, me comunico con mi clínica con el doctor Mazuchelli al cual le notifico lo que había sucedido. Me dice que no está de guardia pero yo insistí con que estuviera en el lugar”, señaló.

“Luego, Juan Dalmasso me pidió que lo acompañara hasta la casa de su papá para darle la noticia de lo que había sucedido con su hija. Cuando vuelvo de la casa del papá de Nora, una hora más tarde creo, ya estaban los forenses trabajando”, agregó.

Este martes declaró otro de los testigos y primer acusado por el femicidio, Gastón Zárate, quien complicó al imputado Marcelo Macarrón.

