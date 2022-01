"Que todos se hagan presentes, no me dejen sola", pidió la mamá de Oriana

“Por mi niña hoy me levanté, mi niña a la que besé y le pedí perdón por no haber llegado antes”, contó en un desconsolado relato, la mamá de Oriana. Fotos gentileza: Puntal

Este sábado Oriana Giannini, de 22 años, fue asesinada en su casa de Río Cuarto, su mamá la encontró minutos después de que Nicolás Zavala, su ex novio cometiera el crimen y se diera a la fuga: "Por cinco minutos no llegué a tiempo para salvarla", dijo entre lágrimas Daniela Richimon, mamá de la joven.

En ese marco, la mujer reclamó justicia y pidió a la comunidad de Río Cuarto que no la dejen sola: "Que todo el mundo nos acompañe, se haga presente, no me dejen sola", indicó en declaraciones a la LV16, y volvió a convocar a la movilización de este lunes a las 19.30 para reclamar justicia y "la pena máxima" para el femicida.

La mamá de la joven contó que el día del crimen, Oriana salió de la farmacia donde trabaja, le escribió un mensaje avisando que cuando llegara a casa, volvía a escribirle. Era una modalidad de cuidado que tenían ante la ola de robos en la ciudad del sur provincial. Hace tiempo, habían entrado a robar a la casa que compartían y desde entonces, tomaban todos los recaudos. Ahora, su mamá se pregunta si en ese robo estuvo involucrado Nicolás Zavala.

"La llamé, como no me atendía la llamé a mi hermana, pensé que la habían robado, hacía un mes que tenía la moto. Por cinco minutos no lo encontramos matándola a mi hija", contó Daniela en un desgarrador relato sobre el crimen de su hija. El femicida, fue detenido poco después, identificado en registros de cámaras que lo ubicaron en el lugar.

Daniela contó que su hija estuvo cuatro años de novia con el asesino, que hacía ya un año que ella había puesto fin a la relación y que estaba agotada, "tenía miedo de salir sola".

“Mi hija estaba cansada, estaba asustada, no salía si no era conmigo, ella se quedaba en casa cuando volvía de trabajar” expresó con desconsuelo Daniela y agregó que por las cámaras del barrio se pudo comprobar que Zabala había estado rondando la casa de Oriana.

“Mi niña no le abrió la puerta porque tenía miedo, la espero, la estuvo acechando, me mató a mi niña como un perro, la mató por la espalda, mi niña se defendió", relató Daniela y agregó que el femicida utilizó elementos que encontró en la casa para asesinarla.

Este lunes la mamá de la joven, acompañada por su hermana Florencia y otros familiares, se reunió con el fiscal Miralles para ponerse al tanto del estado de la causa del crimen. Desde la fiscalía volvió a reclamar justicia y una pena máxima para el asesino: “Por mi niña hoy me levanté, mi niña a la que besé y le pedí perdón por no haber llegado antes”, agregó.

"Queremos que esto se haga público porque sabemos que es de la única manera para que también se mueva la Justicia, mi sobrina lo único que hacía era trabajar", expresó a Puntal, Florencia, la tía de la joven asesinada.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

