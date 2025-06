La Villa de Merlo es uno de los destinos turísticos de la provincia de San Luis que más a mano nos queda a quienes vivimos en la provincia de Córdoba. Está a unos 240 kilómetros de la ciudad de Córdoba y tiene muchos atractivos para conocer y pasear.

En lo paisajístico, es muy similar al valle de Traslasierra, ya que comparte el cordón de las Sierras de los Comechingones y permite admirar desde la altura, la belleza natural que regalan ambas provincias.

Yendo a los atractivos puntuales de la ciudad, se puede visitar el Filo Serrano, el Mirador del Sol, la feria de artesanos, el circuito Pasos Malos, recorrer su calle principal y disfrutar de su gastronomía.

Una reserva natural cerca de la ciudad

Uno de los lugares que más disfruté cuando estuve en Merlo fue la visita a la Reserva Natural Florofaunística Rincón del Este. Se trata de un espacio destinado a la conservación de las especies locales, tanto de flora como de fauna, donde se puede ir a pasar el día.

En esta reserva se pueden realizar caminatas que llevan a distintas partes del arroyo El Molino, un bello curso de agua cristalina y de tonos verdosos que está repleto de cascadas de todos los tamaños. La más llamativa es el Salto El Tabaquillo. También hay un sendero que lleva a un bosque de molles centenarios y permiten registrar el valor de proteger este tipo de lugares.

La entrada a la reserva es gratuita, solo se debe abonar el estacionamiento si vas hasta allí con vehículo propio. Dentro del predio también hay un restaurante, una feria de productos y artesanías regionales y una tirolesa.

Las estrellas del lugar

Para programar una visita a la reserva es conveniente disponer de todo el día ya que hay mucho para recorrer y disfrutar. Se podría decir que la actividad arranca a media mañana con una de las mayores atracciones del lugar.

Entre las 11 y las 12, aproximadamente, la reserva abre con una charla de la primera mujer guardaparque de la provincia: Isolina Saldaña.

En la década del 80, esta mujer transformó un basural en una reserva. Es el mismo lugar donde cada mañana se sienta a recibir a los turistas y locales que llegan para escucharla y ver “su show”. Es que con 84 años, Isolina junto a otra de las guardaparques brindan una charla informativa contando cómo nació este espacio, lo que costó crearlo y la tarea que desarrollan actualmente.

Pero además, a medida que va recibiendo a los visitantes, también empieza a rodearse de animales. Sí, hay aves de todo tipo que vienen a saludarla y se posan a su alrededor y hasta una zorrita a la que rescató cuando era apenas una cría. Todos se reúnen a su alrededor y ella les agradece con comida.

La visita del águila mora

Aunque, sin dudas, la visitante mayor es el águila mora que llega desde las alturas a recibir la porción de carne que ella le ofrenda. Isolina va contando su historia, dejando su mensaje de conservación y cada tanto grita “Piojooooooo”. Ese es su llamado para que el águila baje desde las montañas a visitarla.

Y cuando todos creíamos que esta vez no iba a suceder porque, como dice Isolina, “Es un ave salvaje, no tenemos un contrato firmado para que baje todos los días”, el águila baja rauda, toma su trozo de carne y pasa por encima de nuestras cabezas dejando ver su belleza imponente. Todo el mundo grita, aplaude, se ríe y, por supuesto, saca sus cámaras para intentar capturar tan inolvidable momento.

Allí, en ese instante, la felicidad se trasluce en el rostro de Isolina. Pero no se queda satisfecha, insiste en su mensaje: “Salvemos al planeta como podamos, no talemos árboles, no saquemos los animales de su hábitat”.